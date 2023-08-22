Daha önceki hiçbir şeye benzemeyen antik insan kafatasının gizemi

Yayınlanma: 22.08.2023 - 00:34

Güncelleme: 22.08.2023 - 00:34

İnsanlığın kökenlerini anlamak istiyorsak, eski insanlar hakkında daha fazla şey öğrenmemiz önemli. Bu nedenle, bilim insanlarının fosil kayıtlarında gizlenmiş eski insan kafataslarını ortaya çıkarmaları bilim açısından her zaman heyecan verici oluyor. Ancak Çin’de bulunan eski bir insan kafatası, şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemediği için özellikle dikkat çekiyor.

Chip'in ScienceAlert’tan bildirdiğine göre bu kafatası, onu “daha önce bulunan diğer homininlere benzemeyen” olarak tanımlayan uluslararası bir bilim insanları ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Kafatasının daha uzun bir tepesi var ve Neandertaller de dahil olmak üzere geçmişte bulunan diğer antik insanların kafataslarının hiçbirine benzemiyor.

Bu yeni kemikler şu anda HLD 6 olarak etiketleniyor ve 2019'da Doğu Asya’daki Hualongdong’da keşfedilmiş. Bilim insanları, o zamandan beri eski insan kafatasını ve kemiklerini zaten bilinen eski insan soylarından birine bağlamaya çalışıyorlar.

Yüz yapısı, Homo erectus’tan 750.000 yıl öncesine kadar ayrıldığına inanılan modern insan soyuna benzer bir şekle sahip. Ancak benzerlikler burada sona eriyor. Şimdilik, bu yeni keşfin, kabaca 400.000 yıl önce Neandertallerden ayrılan, modern insanlarla Denisovalılar arasında daha önce bilinmeyen bir soy olduğuna inanılıyor.

Kemiklerin yapısı hakkında daha fazla şey öğrendikçe ve daha fazla fosil keşfedildikçe bu tahminler değişebilir. Çin’de bulunan insansının fosilleri belirli bir soy dizisine kolayca uymadığı için, bilim insanlarının, bu belirli eski insan kafatasının insanlık tarihinin soyunun neresinde olduğunu kesin olarak söyleyebilmeleri için kesinlikle daha fazla çalışmaları gerekiyor.

Eski kafatası ile ilgili çalışma, Journal of Human Evolution dergisinin sayısında yayınlandı.