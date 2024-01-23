2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri
96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.ScreenRant 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. İşte 2024 Oscar Ödülleri için en iyi film tahminleri...
OPPENHEIMER
Film, ünlü fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını ve özellikle de nükleer fizik alanındaki çalışmalarını konu alır. Perdeye girmesinin ardından büyük ses getiren filmin Oscar'da birçok ödüle aday olması bekleniyor.
BARBIE
2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi Barbie, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor. Yönetmenine tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandıran film aynı zamanda yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.
THE ZONE OF INTEREST
The Zone Of Interest, savaş sırasında Alman Auschwitz kampının yanında yaşayan bir Alman ailenin günlük yaşamına odaklanıyor. Filmde aynı zamanda kamptaki mahkumlara yardım eden Polonyalı bir ailenin hikayesi de konu ediliyor.
MAESTRO
Maestro, 25 yaşındayken New York Filarmoni Orkestrası'nın başına geçen ünlü besteci Leonard Bernstein‘ın hayatına odaklanıyor. Filmde, Leonard Bernstein kariyer hayatının yanı sıra, Felicia Montealegre ile 30 yıl boyunca süren inişli çıkışlı ilişkisi konu ediliyor.
THE HOLDOVERS
Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden okulda sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen Angus adında bir öğrenci kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü New England'da çok karlı iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.
THE IRON CLAW
Demir Pençe, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında tarih yazan, birbirinden ayrılamaz Von Erich kardeşlerin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, baskıcı babaları ve koçlarının gölgesinde, trajedi ve zafer yoluyla, sporun en büyük sahnesinde, hayattan daha büyük ölümsüzlüğü ararlar.
İlgili Haberler
- IMDb'ye göre en iyi 10 biyografi filmi!
- Atıştırmalıklar olmadan dizi-film izleyemenler için: İşte kolayca hazırlayabileceğiniz 5 leziz tarif...
- Jacob Elordi, Guillermo Del Toro imzalı 'Frankenstein' filminde canavar rolünde!
- Davacı filmi konusu nedir? Davacı filmi oyuncuları kimler? Davacı filmi nerede çekildi?
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Gram altında yeni zirve!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- İYİ Parti'den iktidara 'Gaye Erkan' çağrısı
- 'Sömestr tatili uzatıldı' iddiasına yanıt geldi