2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

THE HOLDOVERS

Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden okulda sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen Angus adında bir öğrenci kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü New England'da çok karlı iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.