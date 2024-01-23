2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2024 Salı, 10:23
2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.ScreenRant 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. İşte 2024 Oscar Ödülleri için en iyi film tahminleri...

2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

OPPENHEIMER

Film, ünlü fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını ve özellikle de nükleer fizik alanındaki çalışmalarını konu alır. Perdeye girmesinin ardından büyük ses getiren filmin Oscar'da birçok ödüle aday olması bekleniyor.

2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

BARBIE

2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi Barbie, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor. Yönetmenine tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandıran film aynı zamanda yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

THE ZONE OF INTEREST

The Zone Of Interest, savaş sırasında Alman Auschwitz kampının yanında yaşayan bir Alman ailenin günlük yaşamına odaklanıyor. Filmde aynı zamanda kamptaki mahkumlara yardım eden Polonyalı bir ailenin hikayesi de konu ediliyor.

2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

MAESTRO

Maestro, 25 yaşındayken New York Filarmoni Orkestrası'nın başına geçen ünlü besteci Leonard Bernstein‘ın hayatına odaklanıyor. Filmde, Leonard Bernstein kariyer hayatının yanı sıra, Felicia Montealegre ile 30 yıl boyunca süren inişli çıkışlı ilişkisi konu ediliyor.

2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

THE HOLDOVERS

Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden okulda sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen Angus adında bir öğrenci kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü New England'da çok karlı iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.

2024 Oscar Ödülleri için en iyi film adayı tahminleri

THE IRON CLAW

Demir Pençe, 1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında tarih yazan, birbirinden ayrılamaz Von Erich kardeşlerin hikayesini konu ediyor. Kardeşler, baskıcı babaları ve koçlarının gölgesinde, trajedi ve zafer yoluyla, sporun en büyük sahnesinde, hayattan daha büyük ölümsüzlüğü ararlar.

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