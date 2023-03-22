300 yıllık kitap bulundu! Peki o kitapta ne yazıyor?

Kitabın aile yadigarı olduğunu ifade eden Mehmet Ali Bozkurt, "Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bir bilene okuttum, 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tariflerinin yazdığını öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene satacağım" dedi.