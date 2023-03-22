300 yıllık kitap bulundu! Peki o kitapta ne yazıyor?

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2023 Çarşamba, 12:41
<p>Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan <strong>Mehmet Ali Bozkurt</strong>, ailesinden kalan sandıkları karıştırırken<strong> Osmanlı Türkçesiyle</strong> yazılmış eski bir kitap buldu.</p> <p>Kitapta, 300 yıl önceki Osmanlı dönemi <strong>yemek tarifleri</strong> yazıyor.</p>

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıkları karıştırırken Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eski bir kitap buldu.

Kitapta, 300 yıl önceki Osmanlı dönemi yemek tarifleri yazıyor.

<p>Mehmet Ali Bozkurt bulduğu aile yadigarı kitabı, Osmanlıca bilen bir uzmana incelettiğinde ise <strong>300 yıl</strong> önceki yemek tariflerini anlatan bir yemek kitabı olduğunu öğrendi.</p>

Mehmet Ali Bozkurt bulduğu aile yadigarı kitabı, Osmanlıca bilen bir uzmana incelettiğinde ise 300 yıl önceki yemek tariflerini anlatan bir yemek kitabı olduğunu öğrendi.

<p>Kitabı ciltlettikten sonra meraklıları için satışa çıkaran Bozkurt, kitabın değerini bilmediğini ifade etti. <strong>İki bin Türk Lirası</strong> veren ilk kişiye kitabı teslim edeceğini söyledi.</p>

Kitabı ciltlettikten sonra meraklıları için satışa çıkaran Bozkurt, kitabın değerini bilmediğini ifade etti. İki bin Türk Lirası veren ilk kişiye kitabı teslim edeceğini söyledi.

<p>Kitabın<strong> aile yadigarı</strong> olduğunu ifade eden Mehmet Ali Bozkurt, "Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bir bilene okuttum, 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tariflerinin yazdığını öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene satacağım" dedi.</p>

Kitabın aile yadigarı olduğunu ifade eden Mehmet Ali Bozkurt, "Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bir bilene okuttum, 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tariflerinin yazdığını öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene satacağım" dedi.

Kitap Osmanlıca Yemek Tarifi

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