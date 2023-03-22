300 yıllık kitap bulundu! Peki o kitapta ne yazıyor?
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Bozkurt, ailesinden kalan sandıkları karıştırırken Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eski bir kitap buldu.
Kitapta, 300 yıl önceki Osmanlı dönemi yemek tarifleri yazıyor.
Mehmet Ali Bozkurt bulduğu aile yadigarı kitabı, Osmanlıca bilen bir uzmana incelettiğinde ise 300 yıl önceki yemek tariflerini anlatan bir yemek kitabı olduğunu öğrendi.
Kitabı ciltlettikten sonra meraklıları için satışa çıkaran Bozkurt, kitabın değerini bilmediğini ifade etti. İki bin Türk Lirası veren ilk kişiye kitabı teslim edeceğini söyledi.
Kitabın aile yadigarı olduğunu ifade eden Mehmet Ali Bozkurt, "Bu kitap sandıktan çıktı. Osmanlıca bilmediğim için bir bilene okuttum, 300 yıllık olduğunu ve o dönemin yemek tariflerinin yazdığını öğrendim. Birileri faydalansın diye satışa çıkarttım, 2 bin lira verene satacağım" dedi.
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