Beklenen dizi ve filmler bu ay Netflix'te: Şahmaran, The Umbrella Academy, Emily in Paris ve daha fazlası...

ŞAHMARAN 2. SEZON - 8 AĞUSTOS

Öğretim görevlisi olan Şahsu, mesleği gereği Adana'ya gider. Hayatındaki bu değişiklik onun, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye karar vermesine de yol açar. Şahşu bu yolculukta kendisini, Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun içinde bulur. Mar ırkı, aşkın ve bilgeliğin sembolü olan Şahmaran efsanesine inanmaktadır ve Şahsu'nun gelişiyle onlar tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Şahsu'nun geçmişin hesabını sormak için çıktığı bu yolculukta Maran ile yollarının kesişmesiyle hayatı bambaşka bir hal alır.