Beklenen dizi ve filmler bu ay Netflix'te: Şahmaran, The Umbrella Academy, Emily in Paris ve daha fazlası...
Netflix, ağustos ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Ağustos ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix ağustos ayı içerikleri...
ŞAHMARAN 2. SEZON - 8 AĞUSTOS
Öğretim görevlisi olan Şahsu, mesleği gereği Adana'ya gider. Hayatındaki bu değişiklik onun, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye karar vermesine de yol açar. Şahşu bu yolculukta kendisini, Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun içinde bulur. Mar ırkı, aşkın ve bilgeliğin sembolü olan Şahmaran efsanesine inanmaktadır ve Şahsu'nun gelişiyle onlar tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Şahsu'nun geçmişin hesabını sormak için çıktığı bu yolculukta Maran ile yollarının kesişmesiyle hayatı bambaşka bir hal alır.
THE UMBRELLA ACADEMY 4. SEZON - 8 AĞUSTOS
Dizide, Umbrella Academy olarak bilinen süper kahramanların olduğu bir akademide bünyesinde yer alan, birbirleriyle pek anlaşamayan bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Akademidekiler kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümünü çözmek için bir araya geliyorlar.
EMILY IN PARIS 4. SEZON 1. KISIM - 15 AĞUSTOS
Emily, Şikago’da yaşayan genç bir kadındır. Pazarlama yöneticisi olan Emily, hiç beklemediği bir anda rüya gibi bir iş fırsatı yakalar. Kariyeri için çok önemli olan bu teklifi geri çevirmeyen Emily, yeni işi için Paris’e taşınır. Yeni bir hayata başlayan Emily, bir yandan yeni işine adapte olmaya çalışırken bir yandan da ailesini, arkadaşlarını ve ilişkisini idare etmeye çalışır.
KAOS - 29 AĞUSTOS
Türlerin iç içe geçtiği dizi, yeraltı dünyasındaki cinsiyet politikalarını, erki ve yaşamı keşfe çıkarak Yunan ve Roma mitolojisine modern bir bakışla yaklaşıyor.
NEFES BİLE ALMADAN - 30 AĞUSTOS
Heyecan dolu bir kamu hastanesinde hayat kurtarmaya adanmış tutkulu bir tıbbi ekip, gerginliklerin ve romantizmin nabızlarını hızlandırdığı bir ortamda çalışıyor.
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