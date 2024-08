Meltem Cumbul Netflix Almaya'nın yeni filmi 'She Said Yes'e konuk oluyor!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:02

O3 Medya'nın Netflix Almanya'da yayımlanacak yeni filmi 'She Said Yes'e oyuncu Meltem Cumbul konuk olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hamburg’dan İstanbul’a uzanan bir yol hikayesini konu alan filmin kadrosunda Serkan Çayogˆlu, Nursel Köse, Cansu Tosun, Meral Perin ve Mehmet Ates¸çi, Beritan Balcı ve Sinan Güleç yer alıyor.

Hamburg çekimlerini Buket Alakus¸’un çektiği, Ngo The Chau’nun yönettiği filmde Cumbul 'She Said Yes’in hoş geldin partisinde şarkı söyleyecek.

Hamburg ve Kapadokya’dan sonra I·stanbul’da devam eden filmin çekimleri ağustos ortasında tamamlanacak.