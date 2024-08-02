Netflix, 'Martha' itirafında bulundu: 170 milyon dolarlık davanın seyri değişebilir

Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:49

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:49

Netflix, dizinin yaratıcısı Richard Gadd'ı takip etmekten dolayı mahkum edilmediğini kabul etti. Bu itirafın ardından, diziye ilişkin açılan 170 milyon dolarlık davanın etkilenmesi gündeme geldi.

İskoçyalı avukat Fiona Harvey, dizinin prömiyerinden sonra gerçek hayattaki 'Martha' olduğunu söyleyerek, "Beş yıl hapis cezasına çarptırılan iki kez hüküm giymiş bir sapık" olarak tasvir edildiği gerekçesiyle Netflix'e dava açmıştı. Harvey, dizinin "televizyondaki en büyük yalan" olduğunu ifade etti.

GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARAN MİLLETVEKİLİ

Beyazperde'nin haberine göre, Netflix, dava öncesinde "gerçek hikaye" olarak tanıttığı dizideki bazı olayların değiştirildiğini ve Fiona Harvey'nin Richard Gadd'ı takip etmekten dolayı mahkum edilmediğini kabul etti. Netflix'in bu itirafı, bir milletvekilinin Netflix'in sunduğu kanıtları sorgulamasının ardından Britanya Parlamentosu'nun Kültür, Medya ve Spor Komitesi'ne gönderilen bir mektupla ortaya çıktı.

Mayıs ayında komite huzuruna çıkan Netflix'in Birleşik Krallık'taki kıdemli kamu politikası direktörü Benjamin King, dizinin Gadd'ın "hüküm giymiş bir takipçinin elinde uğradığı korkunç tacizin gerçek hikayesi" olduğunu söylemişti. Komitenin üyesi John Nicolson, daha sonra Netflix'e bir mektup yazarak, bu mahkumiyet iddiasını destekleyecek kanıtlar talep etti.

King, yanıt mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Dizinin dayandığı kişinin mahkumiyet yerine mahkeme kararına tabi olduğu yönündeki anlayışımızı açıklığa kavuşturmak istedim. 'Baby Reindeer'ın yazarı aylarca ciddi tacizlere maruz kaldı ve bu da onun sağlığı üzerinde önemli bir etki yarattı."

Netflix'in İngiliz milletvekillerine yazdığı mektubun ortaya çıkması, Gadd'ın Netflix'in Harvey'in davasının düşürülmesi çabalarını destekleyen bir mahkeme beyanı sunmasından birkaç gün sonra yaşandı.

GADD'IN SAVUNMASI

Gadd, 21 sayfalık beyanında şu ifadelere yer verdi: "Dizide hiçbir zaman Harvey dahil herhangi bir gerçek kişiyi 'Martha' Scott olarak tanımlamayı amaçlamadım. Tüm karakterler gibi 'Martha' da Harvey'inkinden çok farklı kurgusal kişilik özelliklerine sahip kurgusal bir karakter."

Bunu söyledikten sonra yazar ve aktör, birkaç yıl boyunca Harvey tarafından nasıl "taciz edildiğini ve takip edildiğini" anlattı. Harvey'den gelen e-postaları ve mesajları detaylandıran Gadd, 2016 yılında Birleşik Krallık polisinden "Harvey'e karşı İlk Durumda Taciz Uyarısı aldığını" ancak mahkumiyete ilişkin kanıt sunma konusunda yetersiz kaldığını belirtti.