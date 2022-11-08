Ali Poyrazoğlu 'Habanera Makamı' ile 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali hız kesmeden devam ediyor. Festival sahnesi 7 ve 19 Kasım tarihlerinde festivalin bu yılki Onur Ödülü’nün de sahibi olan Ali Poyrazoğlu’nun festival için yarattığı yepyeni projesi Habanera Makamı’nı ağırlıyor.

Anılarından yola çıkarak tiyatro ve operayı buluşturduğu bu gösteride Ali Poyrazoğlu’na sahnede Çiğdem Erken Kuartet eşlik ediyor.