Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü'nün anlamı nedir?
Gaziler Günü'nün anlamı nedir?
Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde "Gazi" unvanını aldı. 15 Eylül'de Edirne Milletvekili İsmet Paşa (İnönü) ile Kozan Milletvekili Fevzi Paşa (Çakmak) tarafından Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesine dair bir önerge verildi. Kanun teklifi Büyük Millet Meclisinin 19 Eylül 1921 tarihli oturumunda kabul edildi.
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