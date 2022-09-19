Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü'nün anlamı nedir?

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:03
<p>Ülkemizde her yıl olduğu gibi Gaziler Günü tören ve etkinlikler ile kutlanıyor. Peki, Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü'nün anlamı nedir? </p>

Ülkemizde her yıl olduğu gibi Gaziler Günü tören ve etkinlikler ile kutlanıyor. Peki, Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü'nün anlamı nedir? 

<p>Gaziler Günü her yıl 19 Eylül'de çeşitli etkinlik ve törenler ile kutlanıyor. </p>

Gaziler Günü her yıl 19 Eylül'de çeşitli etkinlik ve törenler ile kutlanıyor. 

<h3>Gaziler Günü'nün anlamı nedir? </h3> <p>Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde "Gazi" unvanını aldı. 15 Eylül'de Edirne Milletvekili İsmet Paşa (İnönü)  ile  Kozan Milletvekili Fevzi Paşa (Çakmak) tarafından  Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesine dair bir önerge verildi. Kanun teklifi Büyük Millet Meclisinin 19 Eylül 1921 tarihli oturumunda kabul edildi. </p>

Gaziler Günü'nün anlamı nedir? 

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde "Gazi" unvanını aldı. 15 Eylül'de Edirne Milletvekili İsmet Paşa (İnönü)  ile  Kozan Milletvekili Fevzi Paşa (Çakmak) tarafından  Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşal rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesine dair bir önerge verildi. Kanun teklifi Büyük Millet Meclisinin 19 Eylül 1921 tarihli oturumunda kabul edildi. 

<h3>Gaziler Günü ne zamandan beri kutlanıyor?</h3> <p>Gaziler Günü, 27 Haziran 2002 yılında kabul edilen kanun ile her yıl törenler ile kutlanmaktadır.</p>

Gaziler Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

Gaziler Günü, 27 Haziran 2002 yılında kabul edilen kanun ile her yıl törenler ile kutlanmaktadır.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


gaziler günü 19 Eylül Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler