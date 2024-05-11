Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

İHA
11 Mayıs 2024 Cumartesi, 13:13
Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Mahkemeağcin yeraltı şehri, içerisindeki kilise, manastır ve çok sayıdaki mağaralar ile dikkat çekiyor.

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Mahkemeağcin köyü, içinde barındırdığı tarihi yapısıyla ilgi odağı haline geldi. 

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Köyün ismini de aldığı Mahkemeağcin yeraltı şehri, 7 ve 8’inci yüzyıldan kalma kilise, manastır ve çok sayıda mağara ile dikkatleri üzerine çekiyor

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Mahkemeağcin köyünde yaşayan bir Recep Çankaya isminde bir yurttaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

“Geçmiş medeniyetlere ait ‘haç’ işaretleri var. Kaya yapısı Kapadokya’yı andıran bir yapısı var.

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Kolay oyulabilen kayalar, zamanında savaşlardan sakınmak için buralar yerleşim yeri olarak kullandıklarını biliyoruz.

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Bu tepenin altı komple bu şekil mağaralardan oluştuğu söyleniyor ama zaman içerisinde çökmelerden dolayı birçok yeri kapanmış."

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Mağaraların uzun zamandır bakımsız kaldığını ifade eden Çankaya, şöyle konuştu:

“Zamanında köylüler burada çeltik ile uğraşıyormuş. Yani pirinç ekiyorlarmış. Otlarını getirip bu mağaralara atmışlar. Benim geldiğimiz zamanlar neredeyse bir metre boyunca çeltik otları vardı. Hayvanlarını koymuşlar buraya zamanında.

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Taş örmüşler ve kapı yapmışlar. Kayalar parçalanmış ve düşmüş. Belediye burayı bir program dahiline aldı ama henüz bir gelişme yok. Yapılsa tabii çok iyi olur buralar.

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Temizlense ve düşen kayalar kaldırılsa turistik açıdan güzel olur ama artık o yetkililerin işi. Yerli turistler geliyor. Yabancı turist geçen sefer geldi ve gezdiler.”

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Yeraltı şehrinin mağaralarını ilk kez gören bir yurttaş ise, “Merak ettik, ‘görelim’ dedik ve onun için geldik. Kayaların mağara haline getirilmesi ve evler ile de birleşmiş. Yoldan gözükmesi çok ilginç ve hoş” dedi.

Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin

Mahkemeağacin Köyü sakinleri, yetkililerden söz konusu yer altı şehrinin bakımı için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyor.

Ankara Mahkemeağcin antik kent

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