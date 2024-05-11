Ankara'da yeraltı şehri: Mahkemeağcin
Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Mahkemeağcin yeraltı şehri, içerisindeki kilise, manastır ve çok sayıdaki mağaralar ile dikkat çekiyor.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Mahkemeağcin köyü, içinde barındırdığı tarihi yapısıyla ilgi odağı haline geldi.
Köyün ismini de aldığı Mahkemeağcin yeraltı şehri, 7 ve 8’inci yüzyıldan kalma kilise, manastır ve çok sayıda mağara ile dikkatleri üzerine çekiyor
Mahkemeağcin köyünde yaşayan bir Recep Çankaya isminde bir yurttaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Geçmiş medeniyetlere ait ‘haç’ işaretleri var. Kaya yapısı Kapadokya’yı andıran bir yapısı var.
Kolay oyulabilen kayalar, zamanında savaşlardan sakınmak için buralar yerleşim yeri olarak kullandıklarını biliyoruz.
Bu tepenin altı komple bu şekil mağaralardan oluştuğu söyleniyor ama zaman içerisinde çökmelerden dolayı birçok yeri kapanmış."
Mağaraların uzun zamandır bakımsız kaldığını ifade eden Çankaya, şöyle konuştu:
“Zamanında köylüler burada çeltik ile uğraşıyormuş. Yani pirinç ekiyorlarmış. Otlarını getirip bu mağaralara atmışlar. Benim geldiğimiz zamanlar neredeyse bir metre boyunca çeltik otları vardı. Hayvanlarını koymuşlar buraya zamanında.
Taş örmüşler ve kapı yapmışlar. Kayalar parçalanmış ve düşmüş. Belediye burayı bir program dahiline aldı ama henüz bir gelişme yok. Yapılsa tabii çok iyi olur buralar.
Temizlense ve düşen kayalar kaldırılsa turistik açıdan güzel olur ama artık o yetkililerin işi. Yerli turistler geliyor. Yabancı turist geçen sefer geldi ve gezdiler.”
Yeraltı şehrinin mağaralarını ilk kez gören bir yurttaş ise, “Merak ettik, ‘görelim’ dedik ve onun için geldik. Kayaların mağara haline getirilmesi ve evler ile de birleşmiş. Yoldan gözükmesi çok ilginç ve hoş” dedi.
Mahkemeağacin Köyü sakinleri, yetkililerden söz konusu yer altı şehrinin bakımı için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyor.
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