Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...

BERLİN - 29 ARALIK

La Casa De Papel'in yıldızı Berlin'e hayat veren Pedro Alanso bu defa yıldızını parlatacağı bir yapım ile geliyor. Soygunun yüzü olan Berlin'in dizisi ile ekran karşsına gelecek.

Berlin'in altın çağında, onu hayatta tutan şeyler aşk ve paradır. Bir sonraki büyük soygunu 44 milyon değerinde mücevher ikramiyesi olacaktır.