Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...
Netflix, aralık ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, birçok yeni film izleyicileri bekliyor. Aralık ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix aralık ayı içerikleri...
DÜNYAYI ARDINDA BIRAK - 8 ARALIK
Lüks bir evde hafta sonu kaçamağına giden bir ailenin tatili, bir siber saldırının tüm cihazlarını bozması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hal alır. Dizinin kadrosunda Julia Roberts ve Ethan Hawke gibi yıldızlar var.
KUŞ UÇUŞU – 14 ARALIK
Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı (Miray Daner) da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçusu" gitmeye çalışır.
Beğenilen yerli yapımın ikincisi sezonu sevenleri ile buluşacak.
THE CROWN – 14 ARALIK
Dizinin 6. sezonu 1990'lı yıllardaki olaylara odaklanıken, 6. sezon 2. kısım özellikle 1997'de Prenses Diana'nın ölümü ve sonrasını konu alacak.
MAESTRO - 20 ARALIK
Leonard Bernstein'ın (Bradley Cooper), hem senfoni hem de popüler Broadway eserleri besteleme tutkusunun peşinden koşarken Amerika'nın ilk yerli, dünyaca ünlü şefi olarak ün kazanmasını anlatan film müzisyenin eşsiz karizmasının ve işine olan tutkusunun bir portresi.
BERLİN - 29 ARALIK
La Casa De Papel'in yıldızı Berlin'e hayat veren Pedro Alanso bu defa yıldızını parlatacağı bir yapım ile geliyor. Soygunun yüzü olan Berlin'in dizisi ile ekran karşsına gelecek.
Berlin'in altın çağında, onu hayatta tutan şeyler aşk ve paradır. Bir sonraki büyük soygunu 44 milyon değerinde mücevher ikramiyesi olacaktır.
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