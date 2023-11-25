Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2023 Cumartesi, 19:50
Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...

Netflix, aralık ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, birçok yeni film izleyicileri bekliyor. Aralık ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix aralık ayı içerikleri...

Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...

DÜNYAYI ARDINDA BIRAK - 8 ARALIK

Lüks bir evde hafta sonu kaçamağına giden bir ailenin tatili, bir siber saldırının tüm cihazlarını bozması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hal alır.  Dizinin kadrosunda Julia Roberts ve Ethan Hawke gibi yıldızlar var.

Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...

KUŞ UÇUŞU –  14 ARALIK

Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı (Miray Daner) da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçusu" gitmeye çalışır. 

Beğenilen yerli yapımın ikincisi sezonu sevenleri ile buluşacak.

Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...

THE CROWN – 14 ARALIK

Dizinin 6. sezonu 1990'lı yıllardaki olaylara odaklanıken, 6. sezon 2. kısım özellikle 1997'de Prenses Diana'nın ölümü ve sonrasını konu alacak.

Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...

MAESTRO - 20 ARALIK

Leonard Bernstein'ın (Bradley Cooper), hem senfoni hem de popüler Broadway eserleri besteleme tutkusunun peşinden koşarken Amerika'nın ilk yerli, dünyaca ünlü şefi olarak ün kazanmasını anlatan film müzisyenin eşsiz karizmasının ve işine olan tutkusunun bir portresi.

Beklenen yapımlar aralık ayında Netflix'te: Berlin, The Crown, Kuş Uçuşu ve daha fazlası...

BERLİN - 29 ARALIK

La Casa De Papel'in yıldızı Berlin'e hayat veren Pedro Alanso bu defa yıldızını parlatacağı bir yapım ile geliyor. Soygunun yüzü olan Berlin'in dizisi ile ekran karşsına gelecek.

Berlin'in altın çağında, onu hayatta tutan şeyler aşk ve paradır. Bir sonraki büyük soygunu 44 milyon değerinde mücevher ikramiyesi olacaktır.

Netflix dizi Dizi-film izleme platformları Aralık

En Çok Okunan Haberler