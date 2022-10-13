Beşparmak Dağı'na yaslanan Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası
Manastıra ulaşım için antik yolda kavşak noktalarına kırmızı beyaz boyayla yapılan işaretlemelerin yer yer tahrip olduğu göze çarpıyor. Özellikle rotanın başlangıcındaki işaretin bulunduğu taş yığınının yıkılması nedeniyle çok sayıda ziyaretçi kendisini farklı bir tepede bulabiliyor. Çevre köylerdeki yerel rehberlerden yardım alarak ulaşılabilen manastır için cep telefonlarındaki yürüyüş rotası uygulamaları da kullanılabiliyor.
Aile yürüyüşleri için uygun
İlkokul çağındaki bir çocuğun da katılabileceği aile yürüyüşleri için uygun olan rotanın sonunda Bafa Gölü manzarasına hakim bir vadide kayaların üzerine kurulmuş manastır kalıntıları ziyaretçileri karşılıyor. Taş duvarlı burçları, kemerleri ve inziva odalarıyla dikkati çeken manastırın en ilgi gören yeri ise mantar biçimindeki kayanın altında yer alan freskler.
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