Kayseri'de tarihi eser operasyonu: İbranice yazılı 'Tevrat' ele geçirildi
Kayseri'de, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Araç jandarma ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada İbranice yazılı Tevrat ve kitabı koruma kabı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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