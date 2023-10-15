Bir sentten daha fazlası: Yerli ve yabancı ziyaretçileri büyüleyen bir koleksiyon

Esat Kaplan, müzesini özellikle öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz gezme imkanı sunuyor. Ziyaretçilerden ise gönüllülük esasına göre 15 lira talep ediyor.

Müze yılda en az 150 bin kişiyi ağırlıyor ve hem yerli hem de yabancı turistler tarafından beğeniyle ziyaret ediliyor.