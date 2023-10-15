Bir sentten daha fazlası: Yerli ve yabancı ziyaretçileri büyüleyen bir koleksiyon
Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yaşayan 56 yaşındaki Esat Kaplan, 1989 yılında yerde bulduğu 1 sentlik parayla başladığı para koleksiyonunu Gaziantep'te kurduğu "Devr-i Alem Para Müzesi"nde sergiliyor. İşte Esat Kaplan'ın ilham veren hikayesi...
Rotterdam'da iş için bulunan Esat Kaplan, 1989 yılında yerde rastladığı 1967 tarihli 1 sentlik parayı buldu. Bu basit buluş, onun ilerleyen yıllarda büyük bir tutkuya dönüşecekti. Esat Kaplan, bu tek sentlik parayı gördüğünde, para koleksiyonculuğuna başlama kararı aldı.
Hollanda'da bir dükkan işletmeyi düşünürken para biriktirme fikri onu büyüledi. Türkiye'ye dönerek biriktirmeye başladığı paralar, hem madeni hem de kağıt paraları içerecek şekilde çeşitlenmeye başladı.
1989 yılından itibaren topladığı binlerce para ile "Devr-i Alem Para Müzesi"ni 2015 yılında Gaziantep'te açtı. Müze, eski ve nadir paraları içeriyor, bunlar arasında 1792 Fransız frangı ve 17-18. yüzyıllara ait paralar da bulunuyor.
Esat Kaplan, müzesini özellikle öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz gezme imkanı sunuyor. Ziyaretçilerden ise gönüllülük esasına göre 15 lira talep ediyor.
Müze yılda en az 150 bin kişiyi ağırlıyor ve hem yerli hem de yabancı turistler tarafından beğeniyle ziyaret ediliyor.
Esat Kaplan'ın bu tutkusu ve koleksiyonu, yerde bulduğu bir sentlik parayla başlayan ilham verici bir hikaye sunuyor...
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