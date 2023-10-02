Işın kılıçlarından maske ve zırhlara: Star Wars koleksiyonu İstanbul'da sergileniyor!

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2023 Pazartesi, 11:00
<p><strong>İstanbul Sinema Müzesi,</strong> sinema tarihinin en popüler serilerinden biri olan <strong>Star Wars</strong>'un 600'den fazla koleksiyon parçasını içeren sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, <strong>"Galaksinin Fanları Sergisi"</strong> adı altında sunuluyor ve <strong>İstanbul Sinema Müzesi</strong>'nin geçici sergi salonunda görülebilir.</p>

İstanbul Sinema Müzesi, sinema tarihinin en popüler serilerinden biri olan Star Wars'un 600'den fazla koleksiyon parçasını içeren sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, "Galaksinin Fanları Sergisi" adı altında sunuluyor ve İstanbul Sinema Müzesi'nin geçici sergi salonunda görülebilir.

<p>Serginin ön gösterimi, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Davetliler, koleksiyonun içeriği hakkında bilgi aldılar ve sergiyi gezip inceledi.</p>

Serginin ön gösterimi, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Davetliler, koleksiyonun içeriği hakkında bilgi aldılar ve sergiyi gezip inceledi.

Player Alanı
<p>Sergi, 1977 yılında başlayan <strong>Star Wars</strong> serisine odaklanıyor ve 600'den fazla parçadan oluşan bu kapsamlı koleksiyonu tanıtıyor. Sergide gerçek boyutlu figürler, dioramalar, heykeller, maskeler, ışın kılıçları, zırhlar ve daha fazlası yer alıyor. Ayrıca, ziyaretçilere sanal gerçeklik deneyimleri sunan alanlar da mevcut.</p>

Sergi, 1977 yılında başlayan Star Wars serisine odaklanıyor ve 600'den fazla parçadan oluşan bu kapsamlı koleksiyonu tanıtıyor. Sergide gerçek boyutlu figürler, dioramalar, heykeller, maskeler, ışın kılıçları, zırhlar ve daha fazlası yer alıyor. Ayrıca, ziyaretçilere sanal gerçeklik deneyimleri sunan alanlar da mevcut.

<p><strong>İstanbul Sinema Müzesi,</strong> Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu özel sergiyi sinema meraklılarına sunuyor. Sergi süresince<strong> Star Wars</strong> filmlerinin gösterimleri, film analizleri ve belgesel gösterimleri gibi etkinlikler de düzenleniyor.</p>

İstanbul Sinema Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle bu özel sergiyi sinema meraklılarına sunuyor. Sergi süresince Star Wars filmlerinin gösterimleri, film analizleri ve belgesel gösterimleri gibi etkinlikler de düzenleniyor.

<p><strong>Galaksinin Fanları Sergisi,</strong> <strong>1 Şubat 2024</strong> tarihine kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaret edilebilir.</p>

Galaksinin Fanları Sergisi, 1 Şubat 2024 tarihine kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde ziyaret edilebilir.

<p><strong>STAR WARS: UZAK UZAK BİR GALAKSİDE...</strong></p> <p><strong>Star Wars,</strong> George Lucas tarafından yaratılan ve 1977'de sinemalarda büyük bir çıkış yapan bilim kurgu film serisi. Orijinal Üçleme, Ön Bölüm Üçlemesi ve Devam Üçlemesi olmak üzere toplam 9 ana bölümden oluşan Star Wars evreni; dizi, film, kitap, çizgi roman, video oyunları gibi birçok farklı medya türünde genişledi. Seri, ikonik karakterler ve epik savaşlarla dolu bir mitoloji sunarak bilim kurgu tarihinde önemli bir rol oynadı.</p>

STAR WARS: UZAK UZAK BİR GALAKSİDE...

Star Wars, George Lucas tarafından yaratılan ve 1977'de sinemalarda büyük bir çıkış yapan bilim kurgu film serisi. Orijinal Üçleme, Ön Bölüm Üçlemesi ve Devam Üçlemesi olmak üzere toplam 9 ana bölümden oluşan Star Wars evreni; dizi, film, kitap, çizgi roman, video oyunları gibi birçok farklı medya türünde genişledi. Seri, ikonik karakterler ve epik savaşlarla dolu bir mitoloji sunarak bilim kurgu tarihinde önemli bir rol oynadı.

Star Wars sergi İstanbul Sinema Müzesi

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