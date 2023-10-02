Işın kılıçlarından maske ve zırhlara: Star Wars koleksiyonu İstanbul'da sergileniyor!

STAR WARS: UZAK UZAK BİR GALAKSİDE...

Star Wars, George Lucas tarafından yaratılan ve 1977'de sinemalarda büyük bir çıkış yapan bilim kurgu film serisi. Orijinal Üçleme, Ön Bölüm Üçlemesi ve Devam Üçlemesi olmak üzere toplam 9 ana bölümden oluşan Star Wars evreni; dizi, film, kitap, çizgi roman, video oyunları gibi birçok farklı medya türünde genişledi. Seri, ikonik karakterler ve epik savaşlarla dolu bir mitoloji sunarak bilim kurgu tarihinde önemli bir rol oynadı.