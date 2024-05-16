Bu hafta 11 film vizyona girecek: Komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona...

"TOMBUL MOMBUL TAKIMI: SIRT SIRTA"

Haftanın animasyon türündeki tek filmi "Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta"nın yönetmenliğini Tania Vincent ile Ricard Cusso yaptı.

Yapım, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan şehrini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Combat Wombat'ın hikayesini konu ediniyor.