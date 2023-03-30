Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?

Haftanın animasyonları

Nurullah Yenihan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Tay", Mekke'den Medine'ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay Riyah ile yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini beyaz perdeye taşıyacak.

Devam filmi "Kral Şakir: Mikrop Avcıları Cumburlop" ise gizemli bir şekilde ortaya çıkan ve giderek büyüyen bir virüsün tüm şehri ele geçirmesi ve herkesi birer canavara dönüştürmesi sonrasında virüsü durdurmak için girilen macerayı konu alıyor.