‘Gezen Sinema’ yola çıktı
Depremlerin etkilediği bölgeye gönderilen “Gezen Sinema” çocuklar için yola çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde 2017’de hayata geçirilen “Gezen Sinema”, deprem bölgesindeki ilk durağı Malatya’ya ulaştı. Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadır kentteki ilk etkinlikte film gösterimi yapıldı.
Sanat İçin Yola Çık Derneği Başkanı Erol Gözen, bugüne kadar birçok dezavantajlı bölgede çocuklara ulaştıklarını anlatarak, “72 il, 600 ilçe, 250 köyde programlar yaptık. Bu yılımızı komple deprem bölgesindeki illere ayırdık. Seferimize Malatya’dan başladık. Yaşam alanları oluşmuş illere sırasıyla gideceğiz” dedi.
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