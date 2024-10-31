Cevher, Yandaki Oda, 0000 Kilometre, İllegal Hayatlar: Meclis ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

CEVHER

Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü kazanan Coralie Fargeat imzalı, başrollerini Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in paylaştıkları "Cevher" izleyici ile buluşacak.

Demi Moore'un performansıyla kendi imajını tiye aldığı yapım, izleyiciye yaşlanma korkusu ve mükemmellik takıntısına dair bir eleştiri sunuyor.

Dram ve korku unsurlarını bir arada barındıran film, yaşlanan bir Hollywood aktrisi ve aerobik eğitmeni olan Elisabeth Sparkle'ın gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvurmasıyla gelişen olaylar etrafında şekilleniyor.