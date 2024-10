Johnny Depp ve Penélope Cruz yeniden aynı filmde: Day Drinker filmi geliyor...

Yayınlanma: 30.10.2024 - 19:15

Güncelleme: 30.10.2024 - 19:15

Ünlü oyuncular Johnny Depp ve Penélope Cruz, yeni bir aksiyon gerilim filmi olan Day Drinker ile bir kez daha aynı projede buluşuyor. "Blow", "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" ve "Murder on the Orient Express" gibi projelerde birlikte rol alan ikili, bu kez Lionsgate'in yeni filmi Day Drinker ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda, daha önce The Amazing Spider-Man ve yakında vizyona girecek olan Disney yapımı Snow White'ı yöneten Marc Webb oturuyor. Lionsgate Sinema Grubu Başkanı Adam Fogelson, “Day Drinker, olağanüstü bir dünyada geçen ve ters köşelerle dolu ticari bir hikayeyi ekranlara taşıyor. Bunu hayata geçirecek en iyi yönetmen Marc Webb ve başrollerdeki Johnny Depp ile Penélope Cruz’dan daha iyisi düşünülemezdi” dedi.

KARANLIK BİR GERİLİM HİKAYESİ

Film, bir yolcu gemisi barmeninin gizemli bir “gündüz içicisi” ile tanışmasıyla başlayan olayları konu alıyor. Ancak bu tesadüfi karşılaşma, ikilinin kendilerini bir suç ağına saplanmış halde bulmasıyla karmaşık bir hale geliyor. Filmde Depp ve Cruz’un canlandırdığı karakterler, birbirlerine beklenmedik biçimlerde bağlanarak hikayeyi derinleştiriyor.

DEPP’İN HOLLYWOOD’A DÖNÜŞÜ

Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı uzun süren yasal mücadelenin ardından Depp, Hollywood’daki ilk projelerinden biri olan Day Drinker ile dönüş yapıyor. Geçmişteki yasal süreçler nedeniyle Fantastik Canavarlar serisinden ayrılmak zorunda kalan Depp, geçen yıl Jeanne du Barry ile başrolde kamera karşısına geçmişti.

Depp, son dönemde Hollywood'dan uzak kalmanın kendisini nasıl hissettirdiğine dair Cannes Film Festivali’nde de açıklamalarda bulunmuştu: “Hollywood tarafından boykot edildiğimi hissetmedim; çünkü Hollywood’u düşünmüyorum” diyerek bu süreçteki karmaşık duygularını dile getirmişti.