Yeni Looney Tunes filmi 'The Day The Earth Blew Up' 2025'te sinemalarda

Looney Tunes’un en sevilen karakterleri Daffy Duck ve Porky Pig, yeni bir sinema macerası için beyaz perdeye dönüyor. "The Day The Earth Blew Up: Bir Looney Tunes Filmi" 2025’te sinemalarda gösterime girecek. Yönetmenliğini, Max için "Looney Tunes Cartoons" dizisini de geliştiren Pete Browngardt’ın üstlendiği film, Looney Tunes evrenine uzaylı istilasına karşı kahramanca bir macera sunuyor.

Önceki Looney Tunes filmlerinin aksine, The Day The Earth Blew Up Ketchup Entertainment tarafından dağıtılacak. Ketchup Entertainment CEO’su Gareth West, projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Looney Tunes, dünya çapında nesiller boyunca sevilen bir yapım olmuştur. Peter Browngardt’ın eğlenceli ve duygusal hikayesini beyaz perdede sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu filmle her yaştan hayranı, Daffy ve Porky ile yepyeni bir maceraya davet ediyoruz.”

LOONEY TUNES İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Bu filmin gösterime girmesi, Warner Bros. tarafından son dönemde vergiden düşülerek iptal edilen bazı projeler sonrası önemli bir döneme denk geliyor. Coyote vs. Acme ve Batgirl gibi filmler 2023'te iptal edilmişken, The Day The Earth Blew Up’ın belirlenen vizyon tarihi, Looney Tunes evreninin yeniden sinemalarda hayranlarıyla buluşacağına dair güven veriyor.

Tamamen animasyon olarak çekilen The Day The Earth Blew Up, Looney Tunes’un sinema tarihindeki ilk bağımsız animasyon filmi olacak. Önceki Space Jam ve Looney Tunes: Back in Action gibi filmlerde çizgi karakterler canlı aksiyon oyuncularıyla ekranı paylaşırken, bu film yalnızca animasyon karakterlere yer verecek.