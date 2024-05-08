Maymunlar Cehennemi, Kırmızı Pabuçlar, Görücü ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 5 Nisan Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK
Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball’un yönettiği film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyaya seyircileri davet ediyor.
Yeni acımasız maymun lideri, imparatorluğunu kurarken; genç bir maymun, geçmiş hakkında bildiklerini sorgulayacağı zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk, onun hem maymunlar hem de insanların geleceğini tanımlayacak seçimler yapmasına neden olacak.
GÖRÜCÜ
Film, bir evlilik vesilesiyle bir araya gelen Türkiyeli bir aile ile Azerbaycanlı bir ailenin birbirilerini söyledikleri yalanlar sonucu gelişen olayları konu ediniyor.
BEYAZ EŞYA
Film, sıradan iki buzdolabının iki ailenin başına nasıl dertler açabileceğini mizahi bir dille ele alıyor.
KIRMIZI PABUÇLAR
Sam için her şey harikadır. Tutkunu olduğu tek aşkı dans hayatının yegane amacıdır. Ve dans kariyerinin en önemli rolünü almıştır. Kırmızı Pabuçlar adlı bale temsilinde başrol oynamaktadır. Fakat her şey kaderin bir cilvesi sonucu sonsuza dek mahvolur. Temsil gecesi kardeşi Annie’nin trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi Sam’in uluslararası bale akademisini bırakmasına neden olur.
MAKKA: CİNN-İ AZAP
Film, inancının gücünden emin olmayan 12 yaşındaki Leyla'nın, cin çağırma ve kara büyü ritüellerinde kullanılan objeler ile temas etmesi sonucunda gelişen olayları konu ediniyor.
ÇİNGENE KIZI ZEUGMA
Amerika'dan Gaziantep Zeugma müzesine getirilen çingene kızı mozaiğini herkes heyecanla beklemektedir, Müze müdürü Esra ve güvenlik görevlisi Zeki kadar heyecanlı birileri daha vardır: Barbaros ve adamları... Mozaik bir anda ortadan kaybolunca herkes birbirinden şüphelenmeye başlar, peki mozaiği kim çalmıştır?
SÜPER KÖPEKLER
Film; Cino, Lisa ve arkadaşlarının yaşadıkları maceraları konu ediniyor.
Büyük abi Cino bir bilim insanını gözüne girmeye çalışırken Lisa bir dans yarışmasını kazanmanın peşine düşer, Minik Aliş ise Aleks ve Tima’nın futbol konusundaki anlaşmazlığının önüne geçmek ve onları barıştırmak için barış elçisi olmaya karar verir.
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