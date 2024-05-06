Past Lives filminin yönetmeninden Dakota Johnson ve Chris Evans başrollü yeni film geliyor

Büyük ilgi gören Past Lives yönetmeni Celine Song'un yeni filmi Materialists'in çekimleri başladı. Filmde Dakota Johnson, Pedro Pascal ve Chris Evans gibi yıldız isimler yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 22:33
Past Lives filminin yönetmeninden Dakota Johnson ve Chris Evans başrollü yeni film geliyor
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Sundance 2023'te büyük ilgi gören ve Oscar'da En İyi Film adayı olan "Geçmiş Hayatlar" filminin yönetmeni Celine Song'un yeni filmi "Materyalistler"in çekimleri New York'ta başladı.

Dakota Johnson, Pedro Pascal ve Chris Evans gibi isimlerin yer aldığı film, romantik komedi türünde. New York'un dinamik yaşamında geçen hikaye, çöpçatanlık konusunda uzmanlaşmış Lucy'nin hayatını merkezine alıyor. Ancak, Lucy'nin işler karmaşıklaşır ve zehirli bir aşk üçgeni onun ve diğer karakterlerin hayatlarını değiştirir.

Song ve yapımcı Christine Vachon, film hakkında ayrıntıları gizli tutuyor ancak Vachon, her filmiyle farklı bir tarz ve hikaye anlatmayı hedeflediklerini belirtiyor. "Materyalistler", James L. Brooks'un 80'lerdeki romantik komedilerinden ilham alıyor ve New York'un elit kesiminin yaşamına eğlenceli bir bakış sunuyor.

Filmin, 2025 yılında gösterime girmesi bekleniyor. Bu proje, Song'un "Geçmiş Hayatlar"dan romantik komedi türüne geçiş yapması açısından riskli bir adım olsa da, izleyicilerin merakla beklediği bir yapım olarak dikkat çekiyor.



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