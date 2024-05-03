Sacrifice filminden bomba gibi bir kadro: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek Pinault…

Sacrifice filminde yer alacak isimler belli oldu. Kadroda Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek Pinault ve Brendan Fraser gibi yıldız isimler yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 22:58
Sacrifice filminden bomba gibi bir kadro: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek Pinault…
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Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek Pinault ve Brendan Fraser, Romain Gavras'ın yazıp yöneteceği "Sacrifice" filminin başrollerinde yer alacak. 

Film, hicve daha yakın olacak ancak senaryosu, Gavras ve Will Arbery'nin yazdığı, başrol oyuncularının kendilerini adamaya zorlayacak kadar güçlü. 

Filmin konusu, üst düzey bir yardım galasının, mistik bir arayışa giren şiddet yanlısı bir grup radikal tarafından basılmasını anlatıyor.

Filmin çekimlerine eylül ayında başlanması planlanıyor.



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