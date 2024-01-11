Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 12 Ocak 2024 vizyona girecek filmler...
Bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Aksiyondan drama, komediden animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
KOLPAÇİNO 4.4
Kolpaçino serisinin dördüncü filmi Kolpaçino 4 4'lük, kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür’ün hikayesini konu ediniyor. Artık aralarındaki husumete bir son vermek isteyen Özgür ve Sabri, hesaplaşmak için bir mekanda buluşmaya karar verir. Nişanlanmadan önce son bir kumar gezisi organize etmek isteyen Tayfun, bu özel gecede kendisine eşlik etmesi için Özgür'ü davet eder. Ancak aynı mekana Vural ve adamlarının da gelmesi işlerin içinde çıkılmaz bir hal almasına neden olur…
ARICI: ÖLÜM KOVANI
2024’ün ilk büyük aksiyon filmi Arıcı: Ölüm Kovanı (The Beekeper), eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'ın sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını konu ediniyor. Jason Statham, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver ve Phylicia Rashad’tan oluşan usta oyuncu kadrosuna sahip film, "Beekeeper" olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanının başından geçenleri anlatıyor.
Virginie Efira, Melvil Poupaud ve Dominique Reymond'un rol aldığı Fransız yapımı "Narsistle Aşk", kendisi için ideal eşini bulduğunu düşünen ancak zaman içinde çok tehlikeli bir adamla toksik bir ilişki içinde hapsolduğunu fark eden bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.
NARSİSTLE AŞK
Virginie Efira, Melvil Poupaud ve Dominique Reymond'un rol aldığı Fransız yapımı "Narsistle Aşk", kendisi için ideal eşini bulduğunu düşünen ancak zaman içinde çok tehlikeli bir adamla toksik bir ilişki içinde hapsolduğunu fark eden bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.
TAY 2: EBABİL TAKIMI
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Tay 2: Ebabil Takımı, ulak atı olmaya çalışan Tay'ın hikayesini konu ediniyor. En büyük hayali annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmak olan Tay, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ulak atı olmak için yeteneklerini geliştirmeye çalışan Tay’ın bu sırada annesi Şiraz ile yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun hedefine daha çok bağlanmasını sağlar. Bu sırada önemli bir belgeyi ele geçiren Tay, belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışırken kendisini türlü olayların içerisinde bulur.
3391 KİLOMETRE
Haftanın dram türündeki filmlerinden Deniz Enyüksek yönetmenliğinde vizyona girecek 3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediniyor. İsmini yaşadığı güzel şehirden alan 18 yaşında genç bir kız olan İzmir, sosyal medya üzerinden Ege ile tanışır ve ikisinin hayatında da her şey değişir. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.
3310'DAN TÜM BİRİMLERE
Mazlum Yiğit'in senaryosunu yazıp yönettiği, Hakan Meriçliler, Hülya Diken ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "3310'dan Tüm Birimlere" filmi, bu hafta yerli aksiyon ve polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Film, Diyarbakır'a atanan ve bir süre halkın içinde gizlenip şehri tanımaya başlayan bir emniyet müdürünün halk tarafından sevilmesinin ardından bu durumun, bazı çıkar gruplarının işine gelmemesiyle taraflar arasında yaşanan gerilimi odağına alıyor.
YAŞAM KOÇU
Doğu Demirkol senaristliğinde, Burak Kuka yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Yaşam Koçu, kendisini bir anda Türkiye’nin en popüler yaşam koçu olarak bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Hedeflerini gerçekleştirmek için çabalayan genç bir kadın olan Helin, kariyerinde ilerlemek için çareyi Yaşam Koçları'nda arar. Bu konuyla dalga geçen arkadaşı Cafer'le bir gün parti çıkışı yakalandıkları magazincilerin "sevgili misiniz?" sorusuna Cafer’in "Yaşam Koçu"yum cevabını vermesiyle ikisinin de hayatı baştan aşağı değişir. Helin'in kariyerindeki değişimin de etkisiyle Cafer bir anda Türkiye’nin en popüler yaşam koçu haline gelir.
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