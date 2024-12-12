Avcı Kraven, Hain, Başlangıçlar ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 6 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Avcı Kraven, Hain, Başlangıçlar, Hep Otuz Üç Yaşında, Her Şeyin Başı Merkür, Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...