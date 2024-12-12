Avcı Kraven, Hain, Başlangıçlar ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da beyazperdede yeni filmler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte bu hafta vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 6 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Avcı Kraven, Hain, Başlangıçlar, Hep Otuz Üç Yaşında, Her Şeyin Başı Merkür, Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
AVCI KRAVEN
Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe ve Ariana DeBose'nin başrollerini paylaştığı "Avcı Kraven", bilim kurgu, macera ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.
Yönetmenliğini J.C. Chandor'un üstlendiği film, babasının kendisini ölüme terk ettiği aslan saldırısından özel güçler kazanarak çıkan Sergei Kravinoff'un Avcı Kraven'a dönüşümünü işliyor.
HAİN
Haldun Dormen, Mustafa Alabora ve Meltem Beydilli'nin oynadığı "Hain", haftanın yerli macera ve gerilim filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.
Berke Üzrek'in yönetmenliğini yaptığı film, kendilerini özel ve dokunulmaz gören, sonsuz güç ve servet sahibi bir grup insanın karmaşık ve entrikalarla dolu dünyasına ışık tutuyor.
BAŞLANGIÇLAR
Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı ve Zeynep Dinsel'in rol aldığı "Başlangıçlar", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Ozan Yoleri yönetmenliğinde çekilen film, beklenmeyen bir kaza sonucu akademik ve özel hayatı alt üst olduğu için Paris'ten İstanbul'a dönen genç resim restoratörü Defne'nin hikayesini odağına alıyor.
HEP OTUZ YAŞINDA
Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut'un yönettiği "Hep Otuz Üç Yaşında", İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu ediniyor.
HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR
Sinem Kobal, Alp Navruz, Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açikgöz ve Buse Kara'nın rol aldığı "Her Şeyin Başı Merkür", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.
Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği film, idealist hayallerle mesleğe başlayan fakat kendini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazetecinin iş ve aşk hikayesi etrafında şekilleniyor.
HEMME'NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ
Murat Fıratoğlu'nun çektiği; Sefer Fıratoğlu, Salih Taşçı ve Güneş Sayın'ın oynadığı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", bir dram hikayesini konu ediyor.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHIRRIM'İN SAVAŞI
Kenji Kamiyama'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı", ünlü Rohan krallarından Miğfer Tokmakel döneminde Dunlandlılar ile yaşanan savaşı ve daha sonra Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'de Orta Dünya'nın kaderini etkileyen Borukent Savaşı'nın geçtiği Miğfer Dibi'nin kralın ismiyle anılmasına sebep olan olayları anlatıyor.
AYI KARDEŞLER: ZAMAN YOLCULUĞU
Çinli yönetmen Lin Yongchang'un anime filmi "Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu", büyük şehirde yaşayan ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar gören Vick'in, arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda çıktığı macera dolu yolculuğu ele alıyor.
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