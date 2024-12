Jeremy Allen White 'Star Wars' filmine katıldı...

Yayınlanma: 10.12.2024 - 22:17

Güncelleme: 10.12.2024 - 22:17

Variety, Jeremy Allen White'ın "Star Wars" filmi "The Mandalorian & Grogu"da Jabba the Hutt'ın oğlu Rotta the Hutt'ı seslendireceğini doğruladı.

Disney+ dizisi "The Mandalorian", Prenses Leia'nın (Carrie Fisher) Jabba'yı boğarak öldürdüğü 1983 yapımı "Return of the Jedi" filmini takip eden yıllarda geçiyor. Yakın tarihli spin-off dizisi "The Book of Boba Fett", Jabba'nın yokluğunun Tatooine'deki organize suç patronları arasında bir güç boşluğu bıraktığını ortaya çıkardı; Jabba'nın kuzenlerinden ikisi onun bölgesi için bir oyun oynadılar, ancak Boba Fett (Temuera Morrison) tarafından yenildiler ve onun yerine yönetimi ele geçirdiler. Jabba'nın oğlunun bir şekilde yeni filme dahil olmasıyla, Boba Fett ve yardımcısı Fennec Shand'ın (Ming-Na Wen) da ortaya çıkması muhtemel görünüyor.

White şu sıralar yazar-yönetmen Scott Cooper'la birlikte Bruce Springsteen biyografisi "Deliver Me From Nowhere"in çekimlerini sürdürüyor. İlk olarak uzun soluklu Showtime dizisi "Shameless"ta canlandırdığı Philip ’Lip” Gallagher rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak "The Bear"daki, ölen kardeşinin restoranını devralmak için Chicago'ya geri dönen New Yorklu şef Carmen "Carmy" Berzatto rolü, White'a arka arkaya Emmy, Altın Küre ve SAG ödülleri kazandırdı.