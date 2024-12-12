BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!
BBC film eleştirmenleri Nicholas Barber ve Caryn James, yılın öne çıkanlarını seçtiler. İşte, BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı...
2024 yılı birçok konuya sahne olurken beyaz perde de çok kaliteli filmlere sahne oldu. BBC film eleştirmenleri Nicholas Barber ve Caryn James, yılın en iyi filmlerini sıraladı. İşte, BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı...
I'M STILL HERE
Walter Salles imzalı filmde 1971 yılında Brezilya'da ailesinin hayatı altüst olunca, bir anne kendini yeniden yaratmak zorunda kalır.
A REAL PAIN
David ve Benji adındaki kuzenler, büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da yeniden bir araya gelir.
BLITZ
Steve McQueen'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 2. Dünya Savaşı Londra'sında annesi Rita'nın İngiltere kırsalındaki güvenli bir yere gönderdiği 9 yaşındaki George'un destansı yolculuğunu konu alıyor.
THE SUBSTANCE
Coralie Fargeat imzalı The Substance filminde Demi Moore ve Margaret Qualley başrolü paylaşıyor. Cannes'da 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, sahneleriyle çok konuşuldu.
THE SEED OF THE SACRED FIG
Ödüllü İranlı film yapımcısı Muhammed Rasulof'n yeni filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterilmişti. Rasoulof, 2017 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan A Man of Integrity filmi nedeniyle 2019 yılında bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
ANORA
Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor. Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.
CONCLAVE
Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek, yeni bir Papa seçmekle görevlendirilir ve burada kendisini Kilise'nin temellerini sarsabilecek bir komplonun merkezinde bulur. Usta oyuncu Ralph Fiennes başrolde.
NOSFERATU
The he Lighthouse, The Northman ve The Witch gibi filmlere imza atan Eggers'ın yeni filmi 25 Aralık 2024'te vizyona girecek. Film, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor.
EMILIA PÉREZ
Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.
ALL WE IMAGINE AS LIGHT
Payal Kapadia'nın yazıp yönettiği filmde hemşire olan Prabha'nın rutini, kocasından beklenmedik bir hediye aldığında bozulur.
HARD TRUTHS
Mike Leigh imzalı filmde Marianne Jean-Baptiste, Jo Martin ve Samantha Spiro gibi isimler yer alıyor.
BABYGIRL
Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "Babygirl" filmi, New York'ta yaşayan üst düzey bir iş insanı olan Romy'nin, (Kidman) şirketin yeni stajyeri (Harris Dickinson) ile gizli bir ilişki yaşamasını konu alıyor.
GLADYATÖR 2
Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.
PERFECT DAYS
Win Wenders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Hirayama halka açık tuvaletleri temizler ve bazı karşılaşmalar onu kendi hakkında daha fazla düşünmeye iter.
IO CAPITANO
Seydou ve Moussa, Dakar'dan ayrılıp Avrupa'ya gitmeye karar veren kardeşlerdir ve ikili yolculuk boyunca bazı zorlukla karşı karşıya kalır.
ROBOT DREAMS
Pablo Berger'ın yazıp yönettiği film, yalnızlığından kurtulmak için kendisine robot bir yol arkadaşı yapan Dog'un hikayesini konu alıyor.
LA CHIMERA
İtalyan yönetmen Alice Rohrwacher'in imzasını taşıyan yapım, Toskana kırsalında tarihi eserlerin yasa dışı bir şekilde satılmasını konu alıyor.
LOVE LIES BLEEDING
Rose Glass imzalı filmde Kristen Stewart, Katy O'Brian, Jena Malone gibi isimler rol alıyor.
CIWIL WAR
Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu İç Savaş filminin başrollerinde Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman ve Jesse Plemons yer alıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçiyor.
IMMACULATE
Sydney Sweeney bir İtalyan manastırında her şeyin göründüğü gibi olmadığını öğrenen Amerikalı bir acemi rahibenin hikayesini anlatan bu harika ürkütücü korku filminde rol alıyor.
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