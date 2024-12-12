BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

BBC film eleştirmenleri Nicholas Barber ve Caryn James, yılın öne çıkanlarını seçtiler. İşte, BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı...

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 16:55
BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

2024 yılı birçok konuya sahne olurken beyaz perde de çok kaliteli filmlere sahne oldu. BBC film eleştirmenleri Nicholas Barber ve Caryn James, yılın en iyi filmlerini sıraladı. İşte, BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı...

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

I'M STILL HERE

Walter Salles imzalı filmde 1971 yılında Brezilya'da ailesinin hayatı altüst olunca, bir anne kendini yeniden yaratmak zorunda kalır.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

A REAL PAIN

David ve Benji adındaki kuzenler, büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da yeniden bir araya gelir.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

BLITZ

Steve McQueen'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 2. Dünya Savaşı Londra'sında annesi Rita'nın İngiltere kırsalındaki güvenli bir yere gönderdiği 9 yaşındaki George'un destansı yolculuğunu konu alıyor.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

THE SUBSTANCE

Coralie Fargeat imzalı The Substance filminde Demi Moore ve Margaret Qualley başrolü paylaşıyor. Cannes'da 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, sahneleriyle çok konuşuldu.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

THE SEED OF THE SACRED FIG

Ödüllü İranlı film yapımcısı Muhammed Rasulof'n yeni filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterilmişti. Rasoulof, 2017 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan A Man of Integrity filmi nedeniyle 2019 yılında bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

ANORA

Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor. Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

CONCLAVE

Kardinal Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmek, yeni bir Papa seçmekle görevlendirilir ve burada kendisini Kilise'nin temellerini sarsabilecek bir komplonun merkezinde bulur. Usta oyuncu Ralph Fiennes başrolde.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

NOSFERATU

The he Lighthouse, The Northman ve The Witch gibi filmlere imza atan Eggers'ın yeni filmi 25 Aralık 2024'te vizyona girecek. Film, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

EMILIA PÉREZ

Meksika'da geçen filmde avukat Rita, beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olmakta ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmekte yardım etmelidir.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

ALL WE IMAGINE AS LIGHT

Payal Kapadia'nın yazıp yönettiği filmde hemşire olan Prabha'nın rutini, kocasından beklenmedik bir hediye aldığında bozulur. 

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

HARD TRUTHS

Mike Leigh imzalı filmde Marianne Jean-Baptiste, Jo Martin ve Samantha Spiro gibi isimler yer alıyor.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

BABYGIRL

Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "Babygirl" filmi, New York'ta yaşayan üst düzey bir iş insanı olan Romy'nin, (Kidman) şirketin yeni stajyeri (Harris Dickinson) ile gizli bir ilişki yaşamasını konu alıyor.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

GLADYATÖR 2

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

PERFECT DAYS

Win Wenders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Hirayama halka açık tuvaletleri temizler ve bazı karşılaşmalar onu kendi hakkında daha fazla düşünmeye iter.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

IO CAPITANO

Seydou ve Moussa, Dakar'dan ayrılıp Avrupa'ya gitmeye karar veren kardeşlerdir ve ikili yolculuk boyunca bazı zorlukla karşı karşıya kalır.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

ROBOT DREAMS

Pablo Berger'ın yazıp yönettiği film, yalnızlığından kurtulmak için kendisine robot bir yol arkadaşı yapan Dog'un hikayesini konu alıyor.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

LA CHIMERA

İtalyan yönetmen Alice Rohrwacher'in imzasını taşıyan yapım, Toskana kırsalında tarihi eserlerin yasa dışı bir şekilde satılmasını konu alıyor.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

LOVE LIES BLEEDING

Rose Glass imzalı filmde Kristen Stewart, Katy O'Brian, Jena Malone gibi isimler rol alıyor.

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

CIWIL WAR

Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu İç Savaş filminin başrollerinde Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman ve Jesse Plemons yer alıyor.  Film,  Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçiyor. 

BBC 2024'ün en iyi filmlerini açıkladı: Bu filmleri beyaz perdeye damga vurdu!

IMMACULATE

Sydney Sweeney bir İtalyan manastırında her şeyin göründüğü gibi olmadığını öğrenen Amerikalı bir acemi rahibenin hikayesini anlatan bu harika ürkütücü korku filminde rol alıyor.

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