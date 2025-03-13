Yüzük Kardeşliği, Balkondaki Kadınlar, Gecenin Kıyısı ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

BUKALEMUN

Laird Akeo, Christoph Pieczynski ve Dafne Rotolo'nun rol aldığı "Bukalemun", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.

Wade F. Jackson'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Masumiyetiyle dikkat çeken genç bir adam, cazibeli ve gizemli bir kadının tuzağına düşer. Kadının onu farklı kimliklere büründürmesiyle başlayan tehlikeli oyun, adamı yalanlar ve suçlarla dolu bir dünyaya sürükler. Artık hayatta kalmak için tek çaresi, içine çekildiği bu karmaşık komplonun perde arkasını aralamak ve kendi kaderini değiştirmektir.