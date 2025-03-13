Yüzük Kardeşliği, Balkondaki Kadınlar, Gecenin Kıyısı ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, gerilimden animasyona 7 film vizyona girecek.
Bu hafta 7 yeni film sinemalardaki yerini alacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Balkondaki Kadınlar, Gecenin Kıyısı, Bukalemun, Sırr: Kudüs Macerası, Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı, Zerobaseone: The First Tour, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ
J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya başyapıtı Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi, Orta Dünya'yı bir kez daha tehdit eden Sauron'u yenmek için oluşturulan Yüzük Kardeşliği'nin hikâyesini anlatıyor.
2001 yılında vizyona giren film 24 yıl sonra yeniden beyazperdedeki yerini alacak.
BALKONDAKİ KADINLAR
Noemie Merlant'ın yönetmenliğini yapıp, Souheila Yacoub ve Sanda Codreanu ile başrol oynadığı "Balkondaki Kadınlar" Marsilya'da geçen korku, komedi ve fantastik unsurlarla örülü bir hikayeyi anlatıyor.
Prömiyerini yaptığı Cannes'da büyük ilgi gören film, komşularını gözetleyen 3 kadının hikayesini merkezine alıyor.
GECENİN KIYISI
Türker Süer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Gecenin Kıyısı" filminde, Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman ve Mert Tümer başrolleri paylaştı.
Dünya prömiyerini Venedik'te gerçekleştiren film, Türkiye'nin politik açıdan çalkantılı bir dönemden geçtiği günlerde kardeşini askeri mahkemeye teslim etmesi gereken bir subayın hikayesini ele alıyor.
BUKALEMUN
Laird Akeo, Christoph Pieczynski ve Dafne Rotolo'nun rol aldığı "Bukalemun", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.
Wade F. Jackson'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:
"Masumiyetiyle dikkat çeken genç bir adam, cazibeli ve gizemli bir kadının tuzağına düşer. Kadının onu farklı kimliklere büründürmesiyle başlayan tehlikeli oyun, adamı yalanlar ve suçlarla dolu bir dünyaya sürükler. Artık hayatta kalmak için tek çaresi, içine çekildiği bu karmaşık komplonun perde arkasını aralamak ve kendi kaderini değiştirmektir.
SIRR: KUDÜS MACERASI
Fatih Kandemir'in yönettiği, hikayesini Dr. Şerafettin Kalay'ın kaleme aldığı animasyon film "Sırr: Kudüs Macerası", Mescid-i Aksa'nın yalnızlığını beyaz perdeye taşıyacak.
Filmin konusu kısaca şöyle:
"Ömer Dede, Kudüs'te yetimhanenin tapusunun parçalarını ararken torunları da kendilerini Kudüs'te mistik ve gizemli bir maceranın içinde bulur. Kudüs'ten Hazreti Süleyman'ın gizemli sarayına, oradan Mescid-i Aksa'ya uzanan bu macerada Süleyman, Hasan Naci, Masal kuşu ve Hüdhüd yol arkadaşı olacaktır."
AYI KARDEŞLER: KAHRAMANLAR TAKIMI
Heqi Shao ve Lin Yongchang'ın yönettiği "Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı" haftanın bir diğer animasyon filmi olacak.
Çin yapımı film, bir yangında ortadan kaybolan anne ayının aranma hikayesini işliyor.
ZEROBASEONE: THE FIST TOUR
Yoondong Oh ve Hamin Kim'in beyaz perdeye taşıdığı "Zerobaseone: The First Tour", ünlü müzik grubu Zerobaseone'ın 2024'ün sonunda gerçekleştirdiği turneyi sinemaseverlerle buluşturuyor.
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