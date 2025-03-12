30 yıl sonra tekrar beyazperdede... Tarantino imzalı film yeniden vizyonda!

"Pulp Fiction" (Ucuz Roman) 1995 yılında vizyona girmesinin üzerinden tam 30 yıl sonra yeniden beyazperdedeki yerini alacak.

30 yıl sonra tekrar beyazperdede... Tarantino imzalı film yeniden vizyonda!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:27

Quentin Tarantino imzalı "Pulp Fiction" yeniden vizyona girmeye hazırlanıyor. 

7 dalda Oscar'a aday gösterilen ve "En İyi Orijinal Senaryo Oscarı"nı kazanan film 1995'teki vizyon tarihinden bu yana ilk kez vizyona girecek.

UCUZ ROMAN FİLMİNİN KONUSU...

Ucuz Roman'da Honey Bunny ve Pumpkin, hayatlarına biraz hareket katmak isteyen genç ve birbirine aşık bir çift küçük soyguncudur. Öteyandan, iki kaşarlanmış gangster, Vincent Vega ve Jules, günlük işlerinden biri olarak, patronlarına ödemeyi geciktiren bir kaç sahetekar genci vurmaya giderler. Vincent patronun güzel ve genç karısına bebek bakıcılığı yapmakla da görevlendirilirken ortağı suç yaşamına son vermeye karar verir. Cesur bir boksör ise para karşılığı hile yapmayı reddederek şehirden kaçar. Kader bu aykırı tipleri muhteşem bir şekilde bir araya getirecek, yollarını kesiştirecektir.

UCUZ ROMAN FİLMİNİN OYUNCULARI

John Travolta (Vincent Vega)

Samuel L. Jackson (Jules Winnfield)

Uma Thurman (Mia Wallace rolünde)

Bruce Willis (Butch Coolidge)

Harvey Keitel (Winston Wolfe)

Tim Roth ("Bal kabağı")

Amanda Plummer ("Honey Bunny")

Maria de Medeiros (Fabienne)

Ving Rhames (Marsellus Wallace)

Eric Stoltz (Lance)


Etiketler: #Pulp Fiction #Quentin Tarantino #John Travolta #vizyon

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