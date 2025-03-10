Keanu Reeves'in çizgi romanı 'BRZRKR' film oluyor

Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:17

Güncelleme: 10.03.2025 - 15:17

'Matrix' ve 'John Wick' serilerinin ünlü yıldızı Keanu Reeves'in, Matt Kindt ile birlikte kaleme aldığı çizgi romanı BRZRKR, beyaz perdeye uyarlanıyor. Reeves, filmde hem başrolü üstlenecek hem de yapımcılığını yapacak.

Filmin yönetmen koltuğunda, Fast and Furious serisiyle tanınan Justin Lin oturacak. Senaryoyu ise Batman 2’nin senaristi Mattson Tomlin kaleme aldı.

12 sayılık çizgi roman serisi, 80 bin yılı aşkın süredir dünyada dolaşan ölümsüz bir savaşçı olan 'B'yi konu alıyor. Yarı insan, yarı tanrı olan 'B', lanetlenmiş ve sürekli şiddete sürüklenmiştir. Yüzyıllar boyunca dünyayı dolaşan savaşçı, sonunda bir sığınak bulur ve ABD hükümeti için diğerlerinin üstesinden gelemediği aşırı tehlikeli görevlerde yer almaya başlar.

Filmle ilgili detaylar ve çıkış tarihi henüz netleşmemiş olsa da, hayranlar şimdiden büyük bir heyecanla gelişmeleri takip ediyor.