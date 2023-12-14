Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 15 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...

KEDİLER MÜZEDE

Hikâyemiz Vincent adlı uysal bir kedinin yaşadığı adadaki şatoyu sel basmasıyla başlar. Şatoyu sel basınca Vincent adada yaşayan küçük bir kemirgen olan akıllı fare Maurice tarafından kurtarılır. Fare Maurice ve kedi Vincent antik ve eski bir piyano içine saklanır, piyano selin etkisiyle denize açılmıştır. Denizde akıntıyla ilerleyen antika piyano bir grup denizci tarafından bulunarak müzeye teslim edilir. Piyano içine saklanmış olan Vincent ve Maurice kendilerini dünyanın en ünlü yapıtların ve tabloların bulunduğu kocaman bir müzede bulurlar. Vincent burada kendilerine müzenin koruyucuları diyen bir grup kediyle karşılaşır. Bu kediler müzedeki tabloların ve eserlerin kemirgenler tarafından yenmesini engellemeye çalışıp korumaktadırlar. İşin kötü yanı fare Maurice eski tabloları kemirmeye bayılmaktadır. Vincent müzenin koruyucu kedilerinin dostluğunu ve güvenini kazanıp arkadaşlık kurabilmeyi düşlerken diğer taraftan da hayatını kurtaran fare Maurice’i de kedi grubundan gizlemeye çalışmalıdır. Her şey Dünya’nın en önemli başyapıtlarından biri olan Mona Lisa tablosunun müzeye getirilmesiyle karmakarışık bir hal alır. Böyle bir sanat eserini çiğneyip, kemirmek müzede yaşayan tüm fare ve kemirgenlerin en büyük hayalidir. Ama asıl tehlike Mona Lisa’yı çalmak için gelen hırsızlardır. Vincent cesaretini toplayıp Leonardo Da Vinci’nin şaheseri olan Mona Lisa tablosunun çalınmasını engellemeli ve müzenin namını koruyabilmelidir.