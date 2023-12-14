Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 15 Aralık 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 15 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Nefes-Yer Eksi İki, Hayat, Güneşi Beklerken Simitçi, Wonka, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-Orchestra, Kral Fil, Kediler Müzede filmleri vizyona girecek.
WONKA
Roald Dahl imzalı tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından biri olan Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın ikonik karakterini merkezine alan "Wonka", mucit ve çikolata üreticisi Willy Wonka'nın gençliğine odaklanıyor.
Paul King'in yönetmenliğinde sinemaya uyarlaranan filmde Timothee Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson ve Sally Hawkins rol aldı.
HAYAT
Miray Daner, Burak Dakak ve Cem Davran'ın başrollerini paylaştığı Zeki Demirkubuz'un yeni filmi "Hayat" izleyiciyle buluşacak.
Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol ve Kayhan Açikgöz'ün de oyuncu kadrosunda yer aldığı film; evinden kaçan genç bir kız ile onu aramaya koyulan annesi ve nişanlısının hikayesini işliyor.
KEDİLER MÜZEDE
Hikâyemiz Vincent adlı uysal bir kedinin yaşadığı adadaki şatoyu sel basmasıyla başlar. Şatoyu sel basınca Vincent adada yaşayan küçük bir kemirgen olan akıllı fare Maurice tarafından kurtarılır. Fare Maurice ve kedi Vincent antik ve eski bir piyano içine saklanır, piyano selin etkisiyle denize açılmıştır. Denizde akıntıyla ilerleyen antika piyano bir grup denizci tarafından bulunarak müzeye teslim edilir. Piyano içine saklanmış olan Vincent ve Maurice kendilerini dünyanın en ünlü yapıtların ve tabloların bulunduğu kocaman bir müzede bulurlar. Vincent burada kendilerine müzenin koruyucuları diyen bir grup kediyle karşılaşır. Bu kediler müzedeki tabloların ve eserlerin kemirgenler tarafından yenmesini engellemeye çalışıp korumaktadırlar. İşin kötü yanı fare Maurice eski tabloları kemirmeye bayılmaktadır. Vincent müzenin koruyucu kedilerinin dostluğunu ve güvenini kazanıp arkadaşlık kurabilmeyi düşlerken diğer taraftan da hayatını kurtaran fare Maurice’i de kedi grubundan gizlemeye çalışmalıdır. Her şey Dünya’nın en önemli başyapıtlarından biri olan Mona Lisa tablosunun müzeye getirilmesiyle karmakarışık bir hal alır. Böyle bir sanat eserini çiğneyip, kemirmek müzede yaşayan tüm fare ve kemirgenlerin en büyük hayalidir. Ama asıl tehlike Mona Lisa’yı çalmak için gelen hırsızlardır. Vincent cesaretini toplayıp Leonardo Da Vinci’nin şaheseri olan Mona Lisa tablosunun çalınmasını engellemeli ve müzenin namını koruyabilmelidir.
NEFES-YER EKSİ İKİ
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu ve çetin şartlarında 1993 yılında kesişen hayatları konu alıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda, Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu, Yasin Çam, Begüm Akkaya, Rıdvan Aybars Düzey, Cezmi Baskın, Doğanay Ünal, Emrah Doğan, Eyüp Kan, Bestemsu Özdemir, Burak Sergen, Erdal Cindoruk ve Bulut Akkale yer aldı.
Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş'un yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu'nun üstlendiği filmde, üç farklı karakterin kesişen öyküleri işlendi.
DAMON SLAYER: KIMETSU NO YAİBA-ORCHESTRA
Tokyo Filarmoni Orkestrası'nın sahne alacağı Demon Slayer konseri, daha önce düzenlenen benzer bir etkinliğin ardından serinin ikinci konseri olacak. Hayranlar Demon Slayer'dan müziklerin keyfini çıkarabilecek: Mugen Train filminden müziklerin yanı sıra animasyon klipleri de izleyebilecek.
GÜNEŞİ BEKLERKEN SİMİTÇİ
Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Güneşi Beklerken Simitçi", hayatını simitçilik yaparak kazanan bir adamın 12 Eylül darbesinin yaşandığı gece haksız yere tutuklanıp hapse atılmasını ve sonrasında yaşadıklarını ele alıyor.
Gürbey İleri, Tolga Güleç, Ece Gökçen, Bülent Alkış ve İlke Al'ın rol aldığı filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yaptı.
KRAL FİL
Eritre adalarından birinde filler, kralın oğlu Şadfil'in doğumunu kutlarken, vahşi avcıların başı olan "Asfal", hayvanları Yemen kralına satmaya çalışır. Shadfil'in dış görüntüsü kabilesini hayal kırıklığına uğratır ve birçok soruna neden olur ama adaya yapılan saldırılardaki gücü onu herkesin kalbine daha da yakınlaştıracaktır. Pervasız Fare ile olan yol arkadaşlığı onu güçlendirirken Şadfil’in Fil Kral olma yolculuğu başlar.
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