Ünlü yönetmen, Titanic filminde yaptığı hileyi yıllar sonra ilk kez açıkladı
Titanic filminin yönetmeni James Cameron, film setini büyük göstermek için kullandığı stratejiyi yıllar sonra açıkladı. 1997 yapımı filmde kısa boylu figüranlarla çalıştıklarını itiraf eden yönetmen, bu hileyle film seti için büyük gemi yapımına gerek kalmadan etkileyici, gerçekçi ve düşük maliyetli sahneler çektiklerini söyledi.
Ünlü yönetmen ve senarist James Cameron, Titanic filminin setini daha büyük göstermek için kullandığı ilginç hileyi detaylı bir şekilde anlattı.
Cameron, 1997 yapımı efsanevi film için setin geniş ve etkileyici görünmesini sağlamak amacıyla özel bir strateji geliştirdiklerini ve kısa boylu figüranlarla çalıştıklarını ifade etti.
"KISA BOYLU FİGÜRANLAR KULLANDIK"
Los Angeles Times'a verdiği röportajda Cameron, "Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik" dedi.
Ünlü yönetmen, bu sayede büyük bir gemi yapımına para harcamak zorunda kalmadıklarını ve bu durumun büyük bir tasarruf sağladığını söyledi.
TITANIC FİLMİ
Titanic, Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı, transatlantik yolcu gemisinin trajik öyküsünü anlatan bir başyapıt olarak biliniyor. Dev bütçesi ve çekim zorluklarına rağmen film, Cameron'ın yönetmenliği, oyuncu performansları ve prodüksiyon tasarımıyla yıllar boyunca övgü topladı.
Titanic, 11 dalda Oscar kazanarak büyük bir başarı elde etti ve 1959 yapımı Ben-Hur'dan sonra en fazla Akademi Ödülü kazanan ikinci film oldu. Cameron'ın yönetmenlik vizyonu ve stratejik yaklaşımı, film endüstrisinde iz bırakan yapıma katkıda bulundu.
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