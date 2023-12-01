Paul King'in Yönettiği "Wonka" Filminden Olumlu İlk İzlenimler: Timothée Chalamet Parlıyor!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 00:00

Timothée Chalamet'in başrolde olduğu "Wonka" filminin ilk tepkileri geldi. "Paddington"ın yönetmeni Paul King'in yönettiği bu Willy Wonka ön filmi, Chalamet'in canlandırdığı genç girişimci karakteriyle dikkat çekiyor. Film, Roald Dahl'ın 1971 tarihli "Charlie ve Çikolata Fabrikası" kitabının olaylarından 25 yıl öncesini konu alıyor.

Filmde Timothée Chalamet'e Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Hugh Grant, Olivia Colman ve Rowan Atkinson gibi isimler eşlik ediyor. Paul King, Chalamet'in şarkı söyleyip dans etmesini ve rap yapmasını içeren performansını övmüş, genç aktörün çok yönlü yeteneklerine vurgu yapmıştı.

Eleştirmenler, filmi "tatlı" ve "tuhaf" olarak nitelendirirken, Chalamet'in performansı da genel olarak olumlu geri dönüşler aldı. Film, 15 Aralık'ta vizyona girecek, ancak galaya katılan eleştirmenler, Twitter üzerinden paylaştıkları ilk izlenimlerinde "Wonka"yı canlı bir Broadway gösterisine benzeten, Paul King'in tuhaf vizyonunu öven ve Timothée Chalamet'in zeki ve çekici performansını kutlayan yorumlar paylaştılar.

Bu olumlu tepkiler, filmin müzikal sahneleri ve Chalamet'in başarılı performansıyla dikkat çektiğini gösteriyor, bu da izleyicileri heyecanlandıran bir "tatlı" sürpriz olacağını işaret ediyor.