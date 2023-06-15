Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 16 Haziran 2023 vizyona girecek filmler...

Hüddam 3: Lamia

Korku filmi tutkunlarını sinema salonlarında buluşturacak Hüddam serisinin 3. filmi olan Hüddam 3: Lamia, yıllar önce hizmetkarı Lamia ile yanlış bir anlaşma yapan Davut’un anlaşmayı bozmak için kendi canına kıymasıyla başlayan olayları konu ediniyor. Lamia bu zamana kadarki tüm hizmetkarlardan çok daha kuvvetlidir ve Asaf'ın bu durumdan haberi yoktur. Asaf için anlaşmayı bozmak ya da anlaşmaya uymak ölüm kalım meselesi haline gelir…

Oyun kadrosunda Hakan Erkuran, Osman Moustafa, Seyda Ipek Baykal gibi isimler yer alıyor.