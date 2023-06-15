Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 16 Haziran 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, anime, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 16 Haziran Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyona girecek filmler; The Flash, Elemental: Doğanın Güçleri (Elemental), Benim Babam Bir Kahraman, Asteroit Şehir (Asteroid City), Hüddam 3: Lamia, Obsesyon ve Joyland...
Asteroid City
Wes Anderson’ın yönettiği Asteroit Şehir; Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson’dan oluşan usta oyuncu kadrosuyla seyircileri keyifli bir romantik komedi serüvenine çağırıyor. Film, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Benim Babam Bir Kahraman
Ufuk Bayraktar, Mahir İpek ve Selim Erdoğan’lı oyuncu kadrosuyla vizyona giren Benim Babam Bir Kahraman, eşini kaybettikten sonra oğlu Can ile birlikte kendilerine yaşayabilecekleri bir dünya kuran bir babanın mücadelesini konu ediniyor. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Altan, kalp yetmezliği teşhisi konulan oğlu Can’ın moralini yüksek tutmanın yolunu çizgi romanlarda buluyor…
Elemental
Peter Sohn’un yönetmen koltuğunda oturduğu Disney yapımı Elemental: Doğanın Güçleri; ateş, su, toprak ve hava elementlerinin bir arada yaşadığı Element Şehri'ni anlatıyor. Alev ve Deniz’in güçlü bağlara dayalı arkadaşlığıysa içerisinde bulundukları dünyayı sorgulamalarına sebep oluyor.
The Flash
Yönetmenliğini Andy Muschietti’nin yaptığı, senaryosunu Christina Hodson’ın kaleme aldığı The Flash, annesinin ölümünü engellemek için zamanda geriye giden Barry’nin başından geçenleri konu ediniyor. Filmde, ailesini kurtarmak için süper gücünü kullanarak kendisini süper kahramanların olmadığı bir gerçekliğe hapseden Barry Allen’ın Batman’den yardım istemesi ve her şeyi düzeltme mücadelesi anlatılıyor. Filmde Ezra Miller Flash, Michael Keaton ve Ben Affleck Batman, Sasha Calle Supergirl rolünde yer alıyor.
Hüddam 3: Lamia
Korku filmi tutkunlarını sinema salonlarında buluşturacak Hüddam serisinin 3. filmi olan Hüddam 3: Lamia, yıllar önce hizmetkarı Lamia ile yanlış bir anlaşma yapan Davut’un anlaşmayı bozmak için kendi canına kıymasıyla başlayan olayları konu ediniyor. Lamia bu zamana kadarki tüm hizmetkarlardan çok daha kuvvetlidir ve Asaf'ın bu durumdan haberi yoktur. Asaf için anlaşmayı bozmak ya da anlaşmaya uymak ölüm kalım meselesi haline gelir…
Oyun kadrosunda Hakan Erkuran, Osman Moustafa, Seyda Ipek Baykal gibi isimler yer alıyor.
Joyland
Joyland, neşeli anlar kadar melankoliyle yüklü, duygusal bir film. Saim Sadiq’in yönettiği bu ilk film, Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan ilk Pakistan filmi, Pakistan’ın da Oscar adayı oldu. Filmde Alina Khan, Rasti Farooq, Sarwat Gilani gibi ismler yer alıyor.
Obsesyon
Eray Altan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Obsesyon, sinemaseverleri 92 dakikalık bir gerilime davet ediyor. Sevdiği kadının kalbini kazanmaya çalışan obsesif bir adamın hikayesini konu edinen film, başarılı bir iş insanı olan Mert’in Beren’e aşık olduktan sonra onu elde edebilmek için yaptığı planlar ve sonrasında yüzleşmek zorunda kaldığı şeyleri anlatıyor.
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