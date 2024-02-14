Madame Web, One Love, Zaferin Rengi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 16 Şubat 2024 Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Zaferin Rengi, C Takımı, Hatıran Yeter, Bob Marley: One Love, Dört Kız Kardeş, Kral Şakir: Devler Uyandı, Madame Web filmleri vizyona girecek.
HATIRAN YETER
Adem ile Zehra, kaçarak evlenmek zorunda kalan bir çiftir. Baha adını verdikleri bir oğulları, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı sonucu işitme yetisini kaybeder. Çocukluğu yaşıtlarına göre oldukça zorlu geçen ve yalnız kalan Baha'nın hayatı kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Birbirlerine aşık olan çiftin önünde aşmaları gereken büyük engeller vardır. Baha, aşklarının meyvesi olan kızları Yeşim'e kavuşmak için büyük mücadeleler vermek zorunda kalacaktır.
MADAME WEB
Madame Web, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtumaya çalışan, ileride farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikayesini konu ediyor. Cassandra, Manhattan'da paramedik bir sağlık görevlisi olarak çalışan genç bir kadındır. Sezgisel yeteneklere sahip olan Cassandra, gelecekte gerçekleşecek olan olayları görmeye başlar. O, geçmişiyle ilgili ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken, kendisi gibi güçlü yeteneklere sahip olan üç kadınla ilişki kurar. Hayatlarını tehdit eden bir maceradan kurtulmaya çalışan üç genç kadın, başarılı olabilirlerse ileride farklı süper kahramanlara evrilecektir.
ZAFERİN RENGİ
Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor. 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadele, işgal altında bulunan İstanbul'da büyür. Bu süreçte kazandıkları futbol zaferleriyle moral bulan Türk halkı, bağımsızlık için ciddi bir direniş başlatır.
C TAKIMI
C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler. Grubun Necmi'yi aralarına almasının nedeni intikam almaktır. Ancak yaptıkları plan onların pek de düşündüğü gibi ilerlemez. Yolun sonunun nereye varacağından bihaber olan grup, kimi zaman engebeli kimi zamansa düz olan bu yolculukta kendilerini türlü maceraların içerisinde bulurlar.
DÖRT KIZ KARDEŞ
"Dört Kız Kardeş" (Les filles d'Olfa), belgesel ödülü kazanmış ancak izleyiciyi gerçekliği sürekli sorgulamaya iten sahte bir belgesel olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye, Olfa adında bir kadının dört kızıyla başlıyor. En büyük iki kız, ailelerini terk ederken, bu ayrılığın yarattığı acıyı hafifletmek için yönetmen Kaouther Ben Hania'nın önerisiyle, iki oyuncu kayıp kızların rollerini üstleniyor.
Filmde, geride kalan iki küçük kız da kendilerini canlandırarak ailenin yaşadığı acıları, travmaları ve kaygıları perdeye yansıtıyorlar. Bu süreç, adeta bir terapi seansı gibi işliyor. "Dört Kız Kardeş" filmi, aile ilişkileri, hafıza, travmaların kuşaktan kuşağa aktarımı, kadın dayanışması, umut ve şiddet gibi önemli toplumsal konuları sorgulayarak, izleyiciyi derin düşünceye sevk ediyor.
BOB MARLEY: ONE LOVE
Bob Marley: One Love, sevgi ve birlik mesajlarıyla nesillere ilham olan Bob Marley'in hayat hikayesini ve müziğini konu ediyor. Hayatı boyunca türlü engellerle karşı karşıya kalan Bob Marley'in zorlukların üstesinden gelme konusundaki güçlü öyküsünün anlatıldığı filmde, Bob Marley'in devrim niteliğinde olan müziğinin arkasında yatan hikayesi gözler önüne seriliyor.
KRAL ŞAKİR: DEVLER UYANDI
Ünlü bir teknoloji firması, elektronik cihazların mobil hale gelip, yapay zeka ile hareket edebildikleri bir sistem geliştirir. Şakir ve ailesi, şirketin yaptığı ürünlerin hayranıdır. Yıllar önce teknoloji şirketinin sahibi olan Harun, Şakir'in babaannesi Seniha'nın düzenlediği keşif gezilerinde tarihler öncesine ait olan bir taş keşfeder. Ancak kötü bir savaşçı taşın içerisine hapsedilmiştir. Kötü savaşçı yüzyıllar boyunca hapsolduğu taştan çıkıp, Harun'un içine girer ve Harun'un yarattığı teknolojik orduyu dünyayı ele geçirmek için kullanır. Şakir ve ailesi, ham babaannesi Seniha'yı bulmak hem de kötü niyetli savaşçının amacına ulaşmasını engellemek için zorlu bir maceraya atılır.
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