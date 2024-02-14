Madame Web, One Love, Zaferin Rengi ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

DÖRT KIZ KARDEŞ

"Dört Kız Kardeş" (Les filles d'Olfa), belgesel ödülü kazanmış ancak izleyiciyi gerçekliği sürekli sorgulamaya iten sahte bir belgesel olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye, Olfa adında bir kadının dört kızıyla başlıyor. En büyük iki kız, ailelerini terk ederken, bu ayrılığın yarattığı acıyı hafifletmek için yönetmen Kaouther Ben Hania'nın önerisiyle, iki oyuncu kayıp kızların rollerini üstleniyor.

Filmde, geride kalan iki küçük kız da kendilerini canlandırarak ailenin yaşadığı acıları, travmaları ve kaygıları perdeye yansıtıyorlar. Bu süreç, adeta bir terapi seansı gibi işliyor. "Dört Kız Kardeş" filmi, aile ilişkileri, hafıza, travmaların kuşaktan kuşağa aktarımı, kadın dayanışması, umut ve şiddet gibi önemli toplumsal konuları sorgulayarak, izleyiciyi derin düşünceye sevk ediyor.