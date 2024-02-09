Cillian Murphy ve Alan Moloney'nin kurduğu Big Things Films'in ilk projesi: 'Steve'

Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:26

Güncelleme: 09.02.2024 - 16:26

Cillian Murphy, "Small Things Like These" filminin ardından bir sonraki projesini belirledi. Max Porter'ın "Shy" adlı romanından uyarlanan yeni film olan "Steve" ile birlikte, uzun süredir işbirliği yaptığı yapımcı Alan Moloney ile birlikte Big Things Films adlı yapım şirketini resmen kurdu.

Netflix, "Steve" filminin dünya çapında dağıtımını üstlenecek. Filmin senaryosu Porter'a ait olup, başöğretmen Steve'in yaşamındaki kritik 24 saatini anlatan hikayesine odaklanacak.

Cillian Murphy ve Alan Moloney, "Steve" ile birlikte Big Things Films'in de yapımcılığını üstlenecek. Bu yeni girişim, bağımsız ve hikaye odaklı projeleri desteklemeyi amaçlayan bir yapım şirketi olarak kuruldu. Ayrıca, Cillian Murphy'nin sadece rol alacağı projelere odaklanacaklarını belirttiler.

Murphy ve Moloney'nin işbirliği, 2002 yapımı "Intermission" filmiyle başlamış ve "Breakfast on Pluto", "Perrier's Bounty", "The Delinquent Season" gibi birçok projede devam etmiştir. Yeni yapım şirketi Big Things Films, izleyicilere çeşitli temaları işleyen ve düşündüren projeler sunmayı hedefliyor.