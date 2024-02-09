Yönetmen Kogonada'nın yeni filmi 'A Big Bold Beautiful Journey', Margot Robbie ve Colin Farrell ile geliyor!

Margot Robbie ve Colin Farrell, Kogonada imzalı A Big Bold Beautiful Journey'de yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:28
Yönetmen Kogonada'nın yeni filmi 'A Big Bold Beautiful Journey', Margot Robbie ve Colin Farrell ile geliyor!
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Margot Robbie ve Colin Farrell, yönetmen Kogonada'nın yeni filmi "A Big Bold Beautiful Journey"de başrolleri paylaşacak. Filmin senaryosu Seth Reiss tarafından yazıldı ve çekimlerine bu bahar Kaliforniya'da başlanması planlanıyor. Projenin arkasında Imperative Entertainment bulunuyor.

Detayları henüz netlik kazanmamış olan filmin, iki yabancı karakterin beklenmedik şekilde kesişen yollarını konu alacağı belirtiliyor. Filmin yapımcıları arasında Dan Friedkin, Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Seth Reiss ve Youree Henley bulunuyor. Yönetici yapımcılar ise Ilene Feldman ve Ori Eisen.

Daha önce "After Yang" gibi başarılı filmlere imza atan Kogonada, "A Big Bold Beautiful Journey" ile de dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Margot Robbie, son zamanlarda Wes Anderson komedisi "Asteroid City"de rol almasının yanı sıra Warner Bros. yapımı "Barbie" filminde hem yapımcı hem de başrol olarak yer aldı. Colin Farrell ise son olarak "The Batman" ve "The Banshees of Inisherin" filmlerinde göz doldurdu ve ona bir Oscar adaylığı kazandırdı.


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