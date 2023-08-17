Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 18 Ağustos 2023 vizyona girecek filmler...

BÜYÜLÜ KAHRAMANLAR: BÜYÜK MACERA

Mucizeler Krallığın'a bir gün Kaşi adında cesur bir savaşçı gelir. Kaşi’nin Beni adını verdiği konuşan bir kılıcı vardır. Kaşi’nin Mucizeler Krallığına gelmesinin sebebi, uzun zaman önce sevdiklerini öldüren Buz Canavarı ve onun hizmetkârı olan Beyaz Gölge’den intikam almaktır. Fakat Mucizeler Krallığına geldiğinde Buz Canavarının Krallıktan kovulduğunu ama Beyaz Gölge’nin halen Mucizeler Krallığında olduğunu öğrenir.

Buz canavarının amacı Mucizeler Krallığında yaşayan insanları ve peri masalı halkını buza çevirmek ve orayı kendisi için buzdan bir Krallık haline getirmektir. Bu amacı için kovulduğu mucizeler Krallığına geri dönmesi gerekmektedir. Geri dönüşün tek yolu Krallıktan atıldığı sihirli geçittir. Sihirli geçidin anahtarı Mucizeler Krallığının koruyucusu olan tek gözlü devin elindedir. Buz canavarının hizmetkârı Beyaz Gölge, tek gözlü dev tarafından korunan anahtarı alıp sihirli geçidi açmak için uğraşmaktadır. Mucizeler Krallığına gelen Kaşi sirkte çalışan genç ve güzel bir kız olan büyücü güzel May ile tanışır. Kaşi’nin hem intikamı alması hem de Mucizeler Krallığını koruması gerekmektedir. Buz Canavarının sihirli geçitten geçmesini engellemek için, yeni arkadaşı May ve konuşan kılıcı Beni ile birlikte sihirli geçide doğru yola çıkarlar. Çıktıkları yolda aşmaları gereken büyülü ormanlar ve vahşi topraklar vardır. Bu yolda Kaşi ve arkadaşı May‘i heyecanlı ve büyük bir macera beklemektedir.

Filmin yönetmen koltuğunda Andrey Kolpin oturuyor.römiyerini Venedik Film Festivali'nin Horizons bölümünde yapacak.