Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 18 Ağustos 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 11 Ağustos Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Bırak Artık Şu Yalanları, Blue Beetle, Bataklık, Carmen, Havas İlm-i Cin, İfrit-i Musallat, Kaçak Avcılar, Kahraman Yarışçılar, Suikastçılar, Suna, Büyülü Kahramanlar: Büyük Macera filmleri vizyona girecek.
BIRAK ARTIK ŞU YALANLARINI
Olivier Peyon imzalı "Bırak Artık Şu Yalanlarını" filminde, 200. yıldönümünü kutlayan ünlü bir konyak markası için marka elçisi olmayı kabul eden Stéphane Belcourt, uzun yıllar sonra memleketine döner. Orada ilk aşkının oğlu Lucas ile karşılaşır ve anıları canlanır. Karşı konulamaz bir çekim, tutkunun ateşinde bir olan bedenler.
Filmin başrollerinde Guillaume De Tonquedec, Victor Belmondo ve Guilaine Londez yer alıyor.
BLUE BEETLE
Yönetmenliğini Charm City Kings ve The Farm filmleriyle tanınan Angel Manuel Soto'nun yaptığı, senaryosunu Gareth Dunnet-Alcocer’in kaleme aldığı Blue Beetle, üniversiteden yeni mezun olup evine dönen Jaime Reyes’in (Xolo Maridueña) beklenmedik bir şekilde uzaylı biyoteknolojisinin kadim bir objesine dönüşmesini konu alıyor.
Jaime Reyes geleceği için özlem dolu bir şekilde evine döner ancak evinin tam olarak bıraktığı gibi olmadığını fark eder. Jaime dünyadaki amacını ararken, kendisini beklenmedik bir şekilde uzaylı biyoteknolojisinin kadim bir objesine, yani Scarab'a sahip olarak bulur. Scarab, simbiyotik taşıyıcı olarak Jaime'yi seçtiğinde, ona olağanüstü ve öngörülemeyen güçlere sahip inanılmaz bir zırh verir. Ve Jamie Süper Kahraman Blue Beetle hâline gelirken de kaderi sonsuza dek değişir.
BATAKLIK
Boşanmak üzere olan bir çift, Kolombiya’nın yağmur ormanlarında yürüyüş yaparken bir bataklığa saplanır. Kapana kısıldıkları bataklıktan kurtulmak için ormandaki canlı ya da cansız her şeyle mücadele etmeli ve bunu da beraber yapmak zorundadır.
Yönetmen koltuğunda Andres Beltran'ın oturduğu filmde Carolina Gaitan, Allan Hawco ve Sebastian Eslava rol oynuyor.
CARMEN
Carmen, güçlü ve gizemli bir kadın olan annesinin öldürülmesinden sonra Meksika’daki evinden kaçmak zorunda kalan, özgürlüğüne düşkün bir kadının hikayesini anlatıyor.
Carmen ABD sınırından kaçak geçerken grubundaki diğer iki mülteciyi soğukkanlılık ile öldüren kanun tanımayan sınır polisi ile karşı karşıya kalır. Sınır polisi, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan devriye partneri Aidan ile bir anlaşmazlığa düşünce Carmen ve Aiden birlikte kaçmak zorunda kalırlar. Los Angeles’a, Carmen’in annesinin en iyi arkadaşı Masilda’yı bulmak üzere yola çıkarlar. Masilda aynı zamanda müzik ve dansın mabedi olan gece kulübü La Sombra’nın sahibidir. Carmen ve Aiden, Masilda’nın koruması altında birbirlerine olan sarsılmaz sevgilerini keşfederler. Ancak zamanları tükenmektedir çünkü polisler peşlerinde.
HAVAS İLM-İ CİN
Hasan Gökalp'in senaryosunu yazıp yönettiği korku filmi "Havas İlm-i Cin", Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan bir musallat vakasını beyaz perdeye aktarıyor.
Geceleri paranormal olaylar ve kabuslar görerek, sık sık panik içinde uyanan Ali'nin yaşadıklarına odaklanan filmin başrollerinde Fırat Kahraman, Elif Çapkın ve Selçuk Kılıç oynuyor.
İFRİT-İ MUSALLAT
Mazoşist bir otel sahibi Atilla üç Cin genine sahip olduktan sonra ölümsüz olacağına inanır, yakaladığı cinleri otelindeki müşterilerine yedirip , onların cine dönüşüp birbirlerini yemelerini, odalara kurduğu gizli güvenlik kameralarından izler. Son kurbanları yeni evli olan Asiye ve Eray , tatil için gittikleri o otelde hapsedilerek çok büyük bir musallatın içine düşer.
Raziye Sultan'ın yönettiği filmin oyuncuları arasında Emre Çelik, Alara Kuru ve Taylan Tekci yer aldı.
KAÇAK AVCILAR
Yerli komedi filmi "Kaçak Avcılar", ormana kaçak avcılık için gelen avcıların kabusuna dönüşen çocukların hikayesini konu ediyor.
Yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın üstlendiği yapımda, Emir Erol, Nisa Duru Yazan ve Altuğ Seçkiner başrolleri paylaştı.
KAHRAMAN YARIŞÇILAR
Tatlı bir pigme lemur olan Zhi’nin en büyük hayali bir gün başarılı bir yarışçı olabilmektir. Bunun için büyükannesinin yanından ayrılan Zhi, içlerinde denizatı, tavus kuşu ve kurdun de yer aldığı dünyanın dört bir yanından gelen hayvanlara karşı kazanmak için “İpek Yolu” rallisine katılır. Ona en büyük desteği ise keçi dostu Gnash verir. Engellerle ve mücadelelerle dolu bu yarışı acaba Zhi kazanabilecek midir?
Karakterleri seslendiren oyuncular arasında Jimmy O. Yang, J.K. Simmons, Chloe Bennet ve Lisa Lu bulunuyor.
SUIKASTÇILAR
Bir diğer aksiyon filmi "Suikastçılar"da yeni üye olduğu teşkilatta tehlikeli bir insan kaçakçılığı çetesinin peşine düşen bir suikastçının hikayesi anlatılıyor.
Tom DeNucci'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Lucas Till, Ruby Rose ve Don Johnson yer alıyor.
SUNA
Suna, ellili yaşlarında, hiç geliri olmayan yalnız ve yoksul bir kadındır. Yaşlı, dul Veysel ile evlenerek kalacak bir yer bulur. Veysel, eşini yıllar önce kaybetmiş yetmişli yaşlarında bir tersane işçisidir. Karadeniz kıyısında sakin bir köyde tek başına yaşamaktadır. Huzursuzdur, hiçbir yerde kimseyle mutlu değildir. Veysel’den habersiz gizlice içki içmeye başlar. Tesadüfen tanıştığı bir gazeteciyle arkadaş olur ve ona aşık olur. Suna’nın aşkı ve evliliği sadece bir kış sezonu sürecektir.
BÜYÜLÜ KAHRAMANLAR: BÜYÜK MACERA
Mucizeler Krallığın'a bir gün Kaşi adında cesur bir savaşçı gelir. Kaşi’nin Beni adını verdiği konuşan bir kılıcı vardır. Kaşi’nin Mucizeler Krallığına gelmesinin sebebi, uzun zaman önce sevdiklerini öldüren Buz Canavarı ve onun hizmetkârı olan Beyaz Gölge’den intikam almaktır. Fakat Mucizeler Krallığına geldiğinde Buz Canavarının Krallıktan kovulduğunu ama Beyaz Gölge’nin halen Mucizeler Krallığında olduğunu öğrenir.
Buz canavarının amacı Mucizeler Krallığında yaşayan insanları ve peri masalı halkını buza çevirmek ve orayı kendisi için buzdan bir Krallık haline getirmektir. Bu amacı için kovulduğu mucizeler Krallığına geri dönmesi gerekmektedir. Geri dönüşün tek yolu Krallıktan atıldığı sihirli geçittir. Sihirli geçidin anahtarı Mucizeler Krallığının koruyucusu olan tek gözlü devin elindedir. Buz canavarının hizmetkârı Beyaz Gölge, tek gözlü dev tarafından korunan anahtarı alıp sihirli geçidi açmak için uğraşmaktadır. Mucizeler Krallığına gelen Kaşi sirkte çalışan genç ve güzel bir kız olan büyücü güzel May ile tanışır. Kaşi’nin hem intikamı alması hem de Mucizeler Krallığını koruması gerekmektedir. Buz Canavarının sihirli geçitten geçmesini engellemek için, yeni arkadaşı May ve konuşan kılıcı Beni ile birlikte sihirli geçide doğru yola çıkarlar. Çıktıkları yolda aşmaları gereken büyülü ormanlar ve vahşi topraklar vardır. Bu yolda Kaşi ve arkadaşı May‘i heyecanlı ve büyük bir macera beklemektedir.
Filmin yönetmen koltuğunda Andrey Kolpin oturuyor.römiyerini Venedik Film Festivali'nin Horizons bölümünde yapacak.
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