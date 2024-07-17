'TV+ ile Açık Havada Sinema' serisinde ödüllü filmler izleyiciyle buluşacak

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:38

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:09

Yapı Kredi bomontiada Avlu'da düzenlenen "TV+ ile Açık Havada Sinema" serisi, ödüllü filmlerle sinemaseverleri bir araya getiriyor. Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında 23 Temmuz'da "Anatomy of a Fall" ve 30 Temmuz'da "The Intern" filmleri gösterilecek.

ANATOMY OF A FALL

Yönetmenliğini Justine Triet'in üstlendiği 2023 yapımı Fransız hukuk draması "Anatomy of a Fall", Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazandı. Filmin başrollerinde Sandra Hüller, Milo Machado-Graner ve Swann Arlaud yer alıyor. Film, hukuk ve adalet temalarını derinlemesine ele alarak izleyicilere çarpıcı bir hikaye sunuyor.

THE INTERN

Nancy Meyers'in yönettiği 2015 yapımı komedi-dram türündeki ABD filmi "The Intern"de ise Robert De Niro ve Anne Hathaway başrolleri paylaşıyor. Film, bir e-ticaret şirketinde stajyer olarak çalışmaya başlayan 70 yaşındaki Ben Whittaker'ın (Robert De Niro) hikayesini anlatıyor. Genç patronu Jules Ostin (Anne Hathaway) ile kurduğu sıra dışı dostluk, izleyicilere sıcak ve eğlenceli anlar yaşatıyor.