Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 19 Mayıs 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, animasyon ve dram türünde birbirinden farklı filmler sinemaseverler ile buluşacak. Yerli ve yabancı türdeki filmler 19 Mayıs Cuma günü vizyona girecek.
Fast X
Tecrübeli yönetmen Louis Leterr; Taşıyıcı, The Incredible Hulk, Titanların Savaşı, Sihirbazlar Çetesi gibi pek çok başarılı filme imza atmıştı. Leterr, Hızlı ve Öfkeli'nin devam filminde yeniden yönetmen koltuğuna oturdu. Serinin devam filminde Dom Torretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedefleyen bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadele konu ediniyor. Vin Diesel'in hem yapımcı hem de başrol olduğu yapımın kadrosuna bu filmde yeni isimler eklendi. İsimler arasında Brie Larson, Alan Ritchson ve Jason Momoa var.
What's Love Got to Do with It?
Yapım; Londra’dan Lahor’a uzanan, görücü usulü evlilik hikayesini anlatıyor. Yönetmenliği Shekhar Kapur üstleniyor. Oyuncular arasında ise Lily James, Shazad Latif, Shabana Azmi yer alıyor.
Helt Super
Rasmus A. Sivertsen’in yönetmen koltuğunda oturduğu Norveç yapımı animasyon filmi; babasından sonra şehrin süper kahramanı olma rolünü üstlenmeye çalışan Hedvig’in başından geçenleri anlatıyor.
Çılgın Yarışçılar
Animasyon filminde ailesine ait olan bir ünvanı almak için elinden geleni yapan, yarış arabalarına tutkusu olan bir gencin hikayesini konu ediniyor. Film, yarış arabalarına tutkuyla bağlı bir genç olan Sloan’ın ailesinin de bir zamanlar yarışçı olduğunu öğrenmesiyle onlara ait olan unvanı geri kazanmak için harekete geçmesini anlatıyor.
Araf 6: Ölüm
Sınıf öğretmenliği yapan Yavuz’un başından geçen talihsiz olayları konu edinen korku yapımının yönetmen koltuğunda Tarık Karakulak ve Biray Dalkıran yer alıyor. Sınıfa gelen yeni bir öğrenciyle gerçek ve rüyalar arasında kaybolan Yavuz, kısa bir süre sonra cinler tarafından esir alındığını öğrenir. Yapımın kadrosunda Gökhan Eryılmaz, Batuhan Soncul, İrem Büğrüoğlu gibi isimler var.
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