Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 19 Mayıs 2023 vizyona girecek filmler...

Fast X

Tecrübeli yönetmen Louis Leterr; Taşıyıcı, The Incredible Hulk, Titanların Savaşı, Sihirbazlar Çetesi gibi pek çok başarılı filme imza atmıştı. Leterr, Hızlı ve Öfkeli'nin devam filminde yeniden yönetmen koltuğuna oturdu. Serinin devam filminde Dom Torretto'dan intikam almak için Dom'un aile olarak nitelendirdiği sevdiklerini hedefleyen bir kötüye karşı tüm ekibin verdiği mücadele konu ediniyor. Vin Diesel'in hem yapımcı hem de başrol olduğu yapımın kadrosuna bu filmde yeni isimler eklendi. İsimler arasında Brie Larson, Alan Ritchson ve Jason Momoa var.