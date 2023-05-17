Hızlı ve Öfkeli 10 filminin son fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:55

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:55

Tecrübeli yönetmen Louis Leterrier'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hızlı ve Öfkeli 10, 19 Mayıs'ta sevenleri ile buluşacak. Taşıyıcı, The Incredible Hulk, Titanların Savaşı, Sihirbazlar Çetesi gibi pek çok başarılı filme imza atan yönetmen Hızlı ve Öfkeli'nin devam filminde yeniden yönetmen koltuğuna oturdu.

Vin Diesel'in hem yapımcı hem de başrol olduğu yapımın kadrosuna bu filmde yeni isimler eklendi. Brie Larson, Alan Ritchson ve Jason Momoa seriye bu filmle dahil oldu.

Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto’dan intikam almak için onu sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor.

Filmin vizyon öncesinde son fragmanı yayımlandı.