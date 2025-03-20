Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE

Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson'ın "Yüzüklerin Efendisi: İki Kule" ve "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filmleri, üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak.

"Yüzüklerin Efendisi: İki Kule"de, Yüzük Kardeşliği üyelerinin her birinin, kardeşlik bozulduktan sonra başlarına gelenler anlatılırken; "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filminde ise Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadele konu ediliyor.