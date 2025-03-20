Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, gerilimden animasyona 7 film vizyona girecek.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 22:34
Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta 7 yeni film sinemalardaki yerini alacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Cennet, Lee, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule, Zorla Güvenlik, Terrifier 2: Special Edition, Pamuk Prenses, Ayı Paddington: Ormanda Macera filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...

Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

PAMUK PRENSES

ABD'li yönetmen Marc Webb'in, Grimm Kardeşler'in ünlü masalından uyarladığı "Pamuk Prenses", üvey annesi olan kötü kalpli kraliçeye karşı yedi cüceyle birlikte mücadele veren Pamuk Prenses'in hikayesini anlatıyor.

Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE

Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson'ın "Yüzüklerin Efendisi: İki Kule" ve "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filmleri, üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak.

"Yüzüklerin Efendisi: İki Kule"de, Yüzük Kardeşliği üyelerinin her birinin, kardeşlik bozulduktan sonra başlarına gelenler anlatılırken; "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü" filminde ise Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadele konu ediliyor.

Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

LEE

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet ile Andy Samberg, Alexander Skarsgard, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Noemie Merlant ve Josh O'Connor'un rol aldığı "Lee", ikinci kez beyaz perdede yer alacak.

Ellen Kuras'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki film, İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş muhabirliği yapan fotoğrafçı ve model Lee Miller'ın sıra dışı yolculuğunu ele alıyor.

Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

CENNET

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un filmi "Cennet", 35 yaşında olmasına rağmen 8 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip bir adam ile annesinin hikayesini odağına alıyor.

Filmde başrolleri Emil Esenaliev ile Anarkul Nazarkulova paylaşıyor.

Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

ZORLA GÜVENLİK

Caner Çetiner'in yönettiği "Zorla Güvenlik", hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir gencin, annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlaması sonrası yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Fester Abdü, Aslı Bekiroğlu, Hakan Bulut, Şeyma Peçe, Uğur Güner, Tuna Tavus, Şahin Irmak ve Gülhan Tekin rol aldı.

Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

TERRIFER 2: SPECIAL EDITION

Korku serisi Terrifier'ın Damien Leone imzalı ikinci filmi "Terrifier 2: Special Edition", Miles County'yi terörize etmek için geri dönen Palyaço Art'ın saçtığı dehşeti anlatıyor.

Pamuk Prenses, Yüzüklerin Efendisi, Lee ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

AYI PADDINGTON: ORMANDAKİ MACERA

"Paddington" serisinin Dougal Wilson yönetmenliğindeki üçüncü filmi "Ayı Paddington: Ormanda Macera", Ayı Paddington'ın Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'ya gitmesini işliyor.

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