Kahkahaya doyacağınız Pazar! Evde vakit geçirenlere 5 komedi filmi önerisi

2. WE’RE THE MILLERS (BU NASIL AİLE?)

Başroller:

Jason Sudeikis, Jennifer Aniston

Konusu:

Küçük çaplı bir uyuşturucu satıcısı olan David, büyük bir iş yapmak için sahte bir aile kurar. Meksika’ya yaptığı yolculuk, olayların kontrolden çıktığı birbirinden komik anlarla doludur.

Neden izlenmeli?

Hem aile dinamiklerine hem de yol hikayelerine mizahi bir bakış sunuyor.