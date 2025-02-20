Maria, Acı Gerçekler, Kuzgun ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta 7 yeni film sinemalardaki yerini alacak. İşte bu haftanın filmleri...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 21 Şubat Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Maria, Suç Takımı 2: Pantera, Acı Gerçekler, Son Bilet, Kuzgun, Maskeli Kahramanlar, The Monkey filmleri vizyona girecek.
MARIA
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Valeria Golino ve Pierfrancesco Favino'nun da rol aldığı, Pablo Larrain'ın filmi "Maria" izleyiciyle buluşacak.
ABD, Almanya, İtalya ve Şili ortak yapımı biyografi türündeki film, 1970'lerin Paris'inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın çalkantılı ve trajik hayatının son günlerini konu ediniyor.
Angelina Jolie'nin Callas, Haluk Bilginer'in ise onun armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i oynadığı film, sanatçının aşkı ve trajedisiyle şekillenen yaşamını merkeze alıyor.
SUÇ TAKIMI 2: PANTERA
Gerard Butler ve O'Shea Jackson'un başrollerini paylaştığı "Suç Takımı 2: Pantera", gerilim ve aksiyon meraklılarının beğenisine sunulacak.
Christian Gudegast'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Big Nick'in, Avrupa'ya dönüp, elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie'nin peşine düşmesini konu ediniyor.
Yapım, 2018'de çekilen "Suç Takımı" filminin devamı olarak dikkati çekerken, elektrikli araçlarla gerçekleştirilen aksiyon dolu araba takip sahneleri ve başarılı oyunculuk performanslarıyla öne çıkıyor.
ACI GERÇEKLER
Mike Leigh'in yönettiği, Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin ve David Webber'in oynadığı "Acı Gerçekler", Londra'da yaşayan Black ailesinin hikayesini anlatıyor.
"Daima Mutlu" ve "Ömrümüzden Bir Sene" gibi filmlerinde insan ilişkilerinin karmaşıklığını mercek altına aldığı doğalcı tarzıyla tanınan usta yönetmen Mike Leigh, 6 yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor.
SON BİLET
Halil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli ve Hamdi Alkan'ın başrollerini paylaştığı "Son Bilet", dram ve aksiyon karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Gökhan Arı'nın yönetmenliğini üstlendiği film, tiyatro oyunu izlemek için karısı ve 9 yaşındaki oğluyla yola çıkan, aracına yüksek hızla gelen lüks bir aracın çarpması sonrasında eşini ve çocuğunu kaybeden adamın hikayesini odağına alıyor.
KUZGUN
Deniz Könülşök, Buket Çelik, Ferdi Akarnur ve Selahattin Taşdöğen'in kamera karşısına geçtiği aksiyon türündeki "Kuzgun", Serkan Aygören yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.
MASKELİ KAHRAMANLAR
Haftanın animasyonu "Maskeli Kahramanlar", sihirli şekilde antik Çin krallığı Sanxingdui'ye taşınan ve burada şehri korumak için renkli bir süper kahraman ekibinin yardımına ihtiyaç duyan Amerikalı yetim Charlie'nin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
THE MONKEY
Osgood Perkins'in yönettiği ABD yapımı "The Monkey" ise çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığı ikiz kardeşlerin başına gelen olaylara odaklanıyor.
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