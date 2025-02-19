Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı: Hande Erçel’in filmine transfer oldu

Bu sabah başrolünü oynadığı ‘Aşkı Hatırla’ (Reminder) dizisinin çekimleri tamamlanan Hande Erçel, kod adı ‘İki Dünya Bi Dilek’ olan filmine hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı: Hande Erçel’in filmine transfer oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 20:31

Hande Erçel’in yeni film projesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Taff Pictures’ın Prime Video için çekeceği “İki Dünya Bi Dilek” kod adlı filmin yönetmenliğini yakında “Kızılcık Şerbeti”nden ayrılacak olan Ketche (Hakan Kırvavaç) yapacak.

Hande Erçel’in kariyerinin en önemli dizilerinden “Güneşi Beklerken”in de yazar ekibinde yer alan Elçin Muslu‘nun kaleme aldığı filmde Hande Erçel “Bilge” adlı avukata hayat verecek. Bilge’nin partneri arkeolog Can’ı oynayacak oyuncu ise henüz belli olmadı. Mart ayında çekilmesi planlanan filmin ardından Ketche, başrolünü Ekin Koç’un oynayacağı uzun süredir gündemde olan Barış Manço filmi için çalışmalara hız verecek.


Etiketler: #kızılcık şerbeti #Hande Erçel

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