Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 21 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 21 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Barbie, Oppenheimer, Uyanış, Mühr-ü Musallat 2: Yasak Düğün, Resident Evil: Death Island, Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı, Prenses ve Dracula, Paris Hatıraları, Teftiş filmleri vizyona girecek.
BARBİE
Barbie Diyarı'nda yaşamak, mükemmel bir yerde mükemmel bir varlık olmak demektir. Tabii tam bir varoluşsal kriziniz yoksa veya bir Ken'seniz durum farklı… 1990’lardan bu yana dünyanın en çok satan oyuncaklarından olan Barbie, beyazperde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Barbie hayranlarının merakla beklediği filmde, Barbie rolünü ‘Bombshell’ ve ‘I, Tonya’ filmlerindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Margot Robbie canlandırırken, Barbie’nin sevgilisi Ken rolünde bugüne kadar ‘La La Land’ ve ‘Half Nelson’ gibi pek çok filmde adından söz ettiren aktör Ryan Gosling yer alıyor.
OPPENHEIMER
Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. Filmde Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü gözler önüne seriliyor. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın kadrosunda; Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon gibi isimler yer arıyor.
PARİS HATIRALARI
Augustine, Proxima, Maryland / Darmadağın ile tanınan Alice Winocour’un ilk kez Cannes Film Festivali Yönetmenlerin On Beş Günü Bölümü’nde gösterilen filmi Revoir Paris, yönetmenin erkek kardeşinin de mağduru olduğu 2015 Bataclan saldırılarından esinleniyor.
PRENSES VE DRACULA
Yeraltı büyücüsü tarafından alınmakla tehdit edilen Ölümsüz Drybone, Kral Mercimek'in dünyayı ele geçirme planının bir parçası olarak savaşçı kız Cesur Barbara' yı kaçırmak zorunda kalır. Ancak her şey kaybolmuş gibi göründüğünde, Drybone kötü Kral' ı durdurmak ve Barbara'n ın sevgisini kazanmak için ölümsüzlüğünü feda etmeye hazırdır.
RESİDENT EVİL: DEATH ISLAND
Dr. Antonio Taylor kaçırılmıştır ve onu bulmak için iş başında olan D.S.O. (Güvenlik Operasyonları Birimi) ajanı Leon S. Kennedy, gizemli bir kadın tarafından engellenir. Bu sırada B.S.A.A. (Biyoterörizm Güvenlik Değerlendirme İttifakı) ajanı Chris Redfield, San Francisco'da nedeni tespit edilemeyen bir zombi salgınını araştırmaktadır. Kurbanların ortak noktası ise, yakın zamanda Alcatraz Adası'nı ziyaret etmiş olmalarıdır. Bu ipucunun peşinden adaya giden Chris ve ekibi ise, görülmemiş bir dehşetle karşılaşırlar. Filmin yönetmen koltuğunda Eiichirô Hasumi oturuyor.
UYANIŞ
Dr. Karn, reenkarnasyon geçişinde hastalara rehberlik eden bir uzmandır. Harrison tekrar eden gizemli rüyalar gördüğünde yardım için Dr. Karn'a gider ve önceki hayatında sevdiği bir kadınla olan karşılaşmasını anlatır. Sistemdeki bir aksaklığı fark eden doktor, hastasının geleceğini kalıcı olarak rayından çıkarmadan önce sorunu çözmeye çalışır. John Malkovich, Scout Taylor-Compton, Rosa Salazar gibi isimler filmin kadrosunda yer alıyor.
TEFTİŞ
Elegance Bratton’ın filmi, kendi hayatından ilhamla yazdığı bir hikaye. Siyahi bir genç annesi tarafından reddedildikten sonra geleceği için seçeneği kaldığının farkındadır ve kendisini kolayca dışlayabilecek bir sisteme, ne olursa olsun başarılı olabilmek için Deniz Piyadeleri’ne katılmaya karar verir. Derinlere yerleşmiş önyargılar ile savaşıp işkenceye varan temel eğitimlere göğüs gererken dahil olduğu bu yeni toplulukta hiç beklemediği bir yoldaşlık, güç ve destek ile karşılaşır. Bu zor kazanılan aidiyet kendi kimliğine şekil verecek ve hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.
ZIPIR DEDEKTİF VE ALTIN ARI KOVANI
Bal Tepeleri sakinleri, her yıl gerçekleşen büyük törene hazırlanmaktadır. Baş dedektif Sophie şehir dışında olacağından, sorumluluğu yardımcısı Zıpır Dedektif’e vermiştir. Şenliğin arifesinde, Bal Tepeleri’nin simgesi olan Altın Arı Kovanı çalınır. Efsaneye göre kovan bulunamazsa şehir çeşitli talihsizliklerle karşı karşıya kalacaktır. Zıpır Dedektif, ekibiyle beraber bu gizemli hırsızlığı çözmek ve Bal Tepeleri’ni korumak için zamana karşı bir mücadeleye girişir.
MÜHR-Ü MUSALLAT 2: YASAK DÜĞÜN
Üç kuşak öncesinden ailesine musallat olmuş cin sebebiyle evlenmemesi gereken Nilgün, bu tip olayları hurafe olarak gördüğü için uyarıları dikkate almayıp evlenir ve hayatı birkaç gün içinde alt üst olur. Eski bir büyücü olan Cennet'in tavsiyesiyle 'Kör Hoca' lakaplı birinin duruma müdahale etmesine ikna olan Nilgün ve ailesi, gün geçtikçe kanlı sonuçlar doğuran mistik ve tehlikeli bir keşif yolculuğunun içinde kaybolmaktan kurtulamazlar.
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