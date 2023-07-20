Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 21 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...

TEFTİŞ

Elegance Bratton’ın filmi, kendi hayatından ilhamla yazdığı bir hikaye. Siyahi bir genç annesi tarafından reddedildikten sonra geleceği için seçeneği kaldığının farkındadır ve kendisini kolayca dışlayabilecek bir sisteme, ne olursa olsun başarılı olabilmek için Deniz Piyadeleri’ne katılmaya karar verir. Derinlere yerleşmiş önyargılar ile savaşıp işkenceye varan temel eğitimlere göğüs gererken dahil olduğu bu yeni toplulukta hiç beklemediği bir yoldaşlık, güç ve destek ile karşılaşır. Bu zor kazanılan aidiyet kendi kimliğine şekil verecek ve hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.