Furiosa, Karganın Uykusu, Yapay Sevgilim ve daha fazlası... Bu hafta 8 film vizyona girecek!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 24 Mayıs Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Furiosa: Bir Mad Max Destanı, Karganın Uykusu, Yapay Sevgilim, Keçigiller, Ammon, Biaz: Kara İyenin Laneti, Şeytan Tohumları ve Gizlenen filmleri vizyona girecek.
FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI
Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor.
Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.
KARGANIN UYKUSU
Tunahan Kurt imzalı "Karganın Uykusu" filminde Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş ve Engin Yüksel başrolleri paylaştı.
Dram türündeki film, işlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip'in, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmasını ele alıyor.
YAPAY SEVGİLİM
Bilim kurgu türünde, Casper Christensen'ın Anthony Hines ile yönettiği "Yapay Sevgilim" filmi dikkati çekiyor.
Başrollerini Shailene Woodley, Jack Whitehall ve Paul Rust'ın paylaştığı filmde, Charles ile Elaine'in birlik olup kendi robot ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalınca, gerçek aşkı öğrenmeleri işleniyor.
KEÇİGİLLER
Haftanın tek animasyon filmi "Keçigiller", Kianoush Dalvand ve Farzad Dalvand imzasını taşıyor.
Müziklerini Mark Willott'un üstlendiği film, üç genç keçinin toplumlarında bir ateşkesi korumak için cesurca giriştikleri macerayı konu ediyor.
AMMON
Celal Demirtaş'ın yönettiği "Ammon" filminde başrrolleri Mehmet Cula, Güldemet Durukan ve Fırat Tosun paylaşıyor. Film, kabuslarla boğuşan bir müzik akademisi öğrencisinin kabuslarını merak edip araştırmaya başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.
BIAZ: KARA IYENIN LANETİ
"Biaz: Kara İyenin Laneti" filmini Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ yönetti. Tutku Ulus, Kutay Kalabalık ve Ceren Güzin Sönmez'in başrolde yer aldığı filmde, dört arkadaşın ruh çağırma ayininden sonra başına gelenler işleniyor.
GİZLENEN
Battal Karslıoğlu ile Levent Demirci'nin yönettiği "Gizlenen" filminde Arzu Suriçi Kireççi, Yağmur Şahin ve Murat Deniz rol alıyor. Son kitabının yayından kaldırılmasıyla hayatı zorlaşan bir psikoloğun konu edildiği yapımda, psikoloğun şehirden uzaklaşarak sessiz bir yere yerleşmesinin ardından yaşadığı metafizik olaylar ele alınıyor.
ŞEYTAN TOHUMLARI
Gabriel Abrantes imzalı "Şeytan Tohumları" filminin başrolünde Brigette Lundy-Paine, Carloto Cotta ve Anabela Moreira oynuyor. Filmde gerçek ailesini bulmak için Portekiz'e giden Edward'ın, ailesinin karanlık geçmişiyle karşı karşıya kalması anlatılıyor.
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