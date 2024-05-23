Furiosa, Karganın Uykusu, Yapay Sevgilim ve daha fazlası... Bu hafta 8 film vizyona girecek!

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 24 Mayıs Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Furiosa: Bir Mad Max Destanı, Karganın Uykusu, Yapay Sevgilim, Keçigiller, Ammon, Biaz: Kara İyenin Laneti, Şeytan Tohumları ve Gizlenen filmleri vizyona girecek.