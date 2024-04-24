Cadı, Immaculate, Dublör ve daha fazlası... Bu hafta vizyona girecek filmler!

DUBLÖR

Eski bir dublör olan ve John Wick, Deadpool 2, Bullet Train gibi filmlerle yönetmen olarak rüşdünü ispat eden David Leitch'in yeni filmi The Fall Guy, eski sevgilisi Jody Moreno'nun yönettiği filmin yıldızının kaybolmasıyla ara verdiği dublörlüğe geri dönen ve bir yandan kayıp yıldızı aramaya koyulan Colt Seavers'ın hikâyesini anlatıyor.

Filmde, fiziksel ve zihinsel sağlığına odaklanmak için bir yıl önce işi bırakmış, ancak eski sevgilisi Jody Moreno tarafından yönetilen yüksek bütçeli bir stüdyo filminin yıldızının kaybolmasıyla tekrar göreve çağrılan Colt Seavers yer alıyor. Filmde acımasız yapımcı Gale, yıldız Tom Ryder'ın kaybolmasını stüdyo ve medyadan gizlemeye çalışırken; Colt, Jody'yi geri kazanmak için filmin en çılgın aksiyon sahnelerini gerçekleştirir. Ancak kayıp yıldızın etrafındaki gizem derinleştikçe, Colt kendini bir dublörün yüzleştiği herhangi bir tehlikeden çok daha karanlık bir suç komplosunun içinde bulur.