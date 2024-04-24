Cadı, Immaculate, Dublör ve daha fazlası... Bu hafta vizyona girecek filmler!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 26 Nisan Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Dublör, Arınma, Cadı, Rekabet, Boy Kills World filmleri vizyona girecek.
DUBLÖR
Eski bir dublör olan ve John Wick, Deadpool 2, Bullet Train gibi filmlerle yönetmen olarak rüşdünü ispat eden David Leitch'in yeni filmi The Fall Guy, eski sevgilisi Jody Moreno'nun yönettiği filmin yıldızının kaybolmasıyla ara verdiği dublörlüğe geri dönen ve bir yandan kayıp yıldızı aramaya koyulan Colt Seavers'ın hikâyesini anlatıyor.
Filmde, fiziksel ve zihinsel sağlığına odaklanmak için bir yıl önce işi bırakmış, ancak eski sevgilisi Jody Moreno tarafından yönetilen yüksek bütçeli bir stüdyo filminin yıldızının kaybolmasıyla tekrar göreve çağrılan Colt Seavers yer alıyor. Filmde acımasız yapımcı Gale, yıldız Tom Ryder'ın kaybolmasını stüdyo ve medyadan gizlemeye çalışırken; Colt, Jody'yi geri kazanmak için filmin en çılgın aksiyon sahnelerini gerçekleştirir. Ancak kayıp yıldızın etrafındaki gizem derinleştikçe, Colt kendini bir dublörün yüzleştiği herhangi bir tehlikeden çok daha karanlık bir suç komplosunun içinde bulur.
ARINMA
Amerikalı rahibe Cecilia, İtalya’daki göz alıcı bir manastırdan davet alır. Cecilia burada çok sıcak karşılanmıştır. Fakat bu kusursuz mekânın bazı karanlık ve korkutucu sırlar barındırdığını çok geçmeden anlar. Yeni evi, uğursuz ve anlatılamaz dehşetler yaşayacağı bir kâbusa dönüşür.
REKABET
Film, yaşadığı sakatlık sonrası tenisi bırakmak zorunda kalan ve koçluk kariyerine başlayan Tashi'nin kendisini içerisinde bulduğu aşk üçgenini konu ediniyor.
BOY KILLS WORLD
Çocuğun ailesi öldürüldüğünde çocuk, gizemli bir şaman tarafından çocuksu hayal gücünün bastırılması ve bir ölüm aracı haline gelmesi için eğitilir.
CADI
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen olayları konu ediniyor.
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