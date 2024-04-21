Kerem Bürsin Onur Ünlü’nün yeni filminde

Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:15

Güncelleme: 21.04.2024 - 10:15

Kerem Bürsin’in Devrim Özkan’la başrolü paylaştığı "Mavi Mağara" filminin Antalya çekimlerinin 26 Nisan’da bitmesi planlanıyor. Altan Dönmez’in yönettiği filmin daha sonra İstanbul çekimlerine devam edilecek. Bu arada Kerem Bürsin’in haziran sonunda sete çıkması planlanan Onur Ünlü’nün yöneteceği "Son Of A Rich" adlı filmle imza aşamasında olduğu öğrenildi.

Kunay Film imzalı proje, Rus komedi filmi "Holop"un yerli uyarlaması olarak çekilecek. Efsane dizi "Muhteşem Yüzyıl"ın sembolik mekanlarında çekilecek olan filmi beğenen Kerem Bürsin’in "Mavi Mağara" filminin ardından "Son Of A Rich”te oynaması gündemde.

