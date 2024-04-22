Geri dönüş müjdesi: 'Face/Off' serisinin ikinci filminin yıldızları belli oldu

Yayınlanma: 22.04.2024 - 22:53

Güncelleme: 22.04.2024 - 22:53

Nicolas Cage ve John Travolta, "Face/Off 2" için geri dönüyor. Adam Wingard ve yazar Simon Barrett'ın 1997 yapımı "Face/Off"un devamı için bir araya gelmesiyle ilgili duyurunun ardından, Wingard şimdi orijinal kadronun geri dönmesi gerektiğini ima etti.

Wingard, devam filminin başarılı olması için orijinal filmdeki karakterlerin geri dönmesi gerektiğini vurguluyor. 1997 yapımındaki eğlencenin büyük ölçüde Cage ve Travolta arasındaki kimya sayesinde olduğunu belirtiyor.

Orijinal filmin sonunda karakteri öldürülen Cage'in devam filmi için nasıl geri dönebileceği sorusu akıllarda soru işaretleri bırakıyor.